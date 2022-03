Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sábado (26/03)

O horóscopo do dia deste sábado (26/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Tente não culpar o outro a partir dos próprios julgamentos. Ouça mais. Respeite e tolere o que diverge do seu modo de agir.

Touro (21/04 - 20/05)

Você vive uma nova fase de boas vibrações. Acredite no seu potencial. Não deixe seus planos para depois.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia vai lhe cobrar mais empatia em situações diversas. Pode ser por meio de um 'ombro amigo', uma doação ao desconhecido ou tomar frente de uma situação difícil, por exemplo. Você se sentirá bem!

Câncer (21/06 - 22/07)

Não é tempo de grandes gastos e nem procrastinação. Enfrente os possíveis problemas com cuidado e ouça a sua intuição.

Leão (23/07 - 22/08)

Hoje é um bom momento para compartilhar alegria. Um das formas é olhando mais pelos necessitados. Se você quer ser feliz, pratique compaixão.‎

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia não será muito favorável para grande movimentação. Tire um tempo para descanso e aconchego do lar. Lembre-se, a felicidade vai estar sempre nos lugares onde você fica bem.

Libra (23/09 - 22/10)

Romance em alta! O dia será convidativo para flertes, boa conversa e encontros. Vale até demonstrar sentimento. Abrace o novo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia pede atenção quanto ao gaste de energia física. Cuide do seu emocional. Alguns pensamentos negativos podem surgir. Não deixe que eles dominem. Não é um bom dia para solitude.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Concentre-se no agora e entenda o que sente. Não se cobre tanto. Aja com compaixão e ouça mais o coração. .

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O dia vai lhe exigir uma dose de coragem e sabedoria. Foque no processo, bem mais que no resultado final. Você está no caminho certo.

Aquário (21/01 - 19/02)

A palavra do dia para o seu signo será conexão, consigo e para com os outros. Você estará muito mais aberto(a) a viver esta fase. Aproveite para conversar com a família e com os amigos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sua intuição estará aflorada. Tende fazer com que o seu dia caminhe de forma leve. Saiba sentir e se permitir esse contato mais alto com o espiritual.