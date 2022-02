Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sábado (26/02)

O horóscopo do dia deste sábado (26/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Saiba aproveitar melhor a sua coagem e a sua confiança. Prepare o coarção que hoje será emoções. Vibre no amor e na reciprocidade.

Touro (21/04 - 20/05)

Hoje - mais que nunca - você estará entre a 'razão ou emoção'. Tente ponderar as escolhas e reveja as prioridades. Se não estiver afim de decidir, confie ao menos na sua intuição.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia será de melhora significativa nas suas relações pessoais. Abrace os momentos de cumplicidade. Esteja disponível. Forte possibilidade de um bom romance acalente esse coração.

Câncer (21/06 - 22/07)

Sua intuição estará forte. A dica é ter cautela na hora de interpretá-las. Já que algumas podem parecer confusas e inacessíveis. Abrace a sua sensibilidade.

Leão (23/07 - 22/08)

O momento será de diversão.Mas atenção! Cuidado para não ir muito rápido nas relações intimas. Evite se frustrar com a recepção alheia.

Virgem (23/08 - 22/09)

Suas emoções estarão mais claras. Permita-se deixar fluir naturalmente. Que tal sair um pouco da rotina?

Libra (23/09 - 22/10)

Você estará mais sensível e isso não será ruim. Invista no autoconhecimento. Bom momento, também, para ganhos financeiros.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O momento pede paciência. Assim você permitirá que os seus gestos sejam feitos de forma mais madura e prudente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje você estará mais disposto e alegre. Viva essa intensidade. Que tal visitar um amigo e compartilhar essa emição? Una-se a quem você confia.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

É chegada a hora de dar uma pausa no trabalho. Tire o dia para descanso e fazer atividades que lhe motive. Você poderá se beneficiar ao mudar todos os seus planos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Bom momento, aquarianos, de reunir com os seus. Dê uma pausa, celebre a vida. Isso também é urgente.

Peixes (20/02 - 20/03)

Procure um lugar seguro onde você possa olhar para dentro com leveza. Prefira a intensidade das suas emoções.