Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sábado (23/04)

O horóscopo do dia deste sábado (23/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Boa novas estão previstas para o seu dia, principalmente na questão financeira. O dia será bom também para programar viagens ou encontros com amigos. O tempo é de alegria e leveza.

Touro (21/04 - 20/05)

Surpresa, liberdade a autonomia profissional. Aproveite a fase para dar uma virada de chave nos seus planos de carreira. No amor, cuide de você e do outro.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É hora de movimentar a vida social. Prepare-se para bons momentos de emoção, descontração e prazeres. Na saúde, é preciso dar mais atenção quanto a alimentação.

Câncer (21/06 - 22/07)

Tire um dia a mais para investir na carreira. Ache a sua motivação. No amor, é tempo de esclarecer expectativas amorosas.

Leão (23/07 - 22/08)

Você vai se surpreender com novos aliados. É possível que você crie vínculos com novas amizades que lhe incentive a sair, programar viagem ou ajudar em planos que você deixou de lado.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você fica bem deixando o lar em ordem. Não se cobre tanto se não der tempo para organizar tudo. Tire um momento para você.

Libra (23/09 - 22/10)

Comunicação em alta! Dia de negociações à frente. Abra a mente para as possibilidades e estabeleça confiança para novas relações.

Escorpião (23/10 - 21/11)

É possível que você alguém mexa com o coração. Abra espaço para mudanças. No lado profissional, estabeleça um foco e dê abertura para novos projetos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Dia de felicidades à frente, no amor, competições que envolvam esporte e ganhos financeiro. Vá fundo nos seus projetos resgatados.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Hoje é um bom momento para começar um plano de carreira ou aprimorá-lo. Saia da rotina. Foque em atividades diferentes.

Aquário (21/01 - 19/02)

Hoje é um bom dia para desacelerar. Cuidado com atrasos e esquecimentos. No amor, não há nada de valioso para querer reviver o passado.

Peixes (20/02 - 20/03)

Aproveite uma oportunidade de crescimento profissional. São temos de bons ganhos, sucesso e visibilidade. Que tal fazer uma apresentação pública ou dialogar em reuniões importantes?