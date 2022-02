Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sábado (19/02)

O horóscopo do dia deste sábado (19/02) mostra as previsões para o seu signo. Os astros indicam momentos de renovação, limpeza e desapego de todos. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Não saber como lidar com os imprevisto pode se causar estresse. A dica do dia é tentar ser mais flexível e não levar as situações ao pé da letra.

Touro (21/04 - 20/05)

Este dia será de muita energia. Você tende a estar mais confiante com a própria capacidade. No amor é hora de expandir os horizontes. Vá firme.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje é um bom dia para organizar as prioridades e coordenar os afazeres. Dessa forma é possível tornar o trabalho mais eficiente. Só cuidado com os seus limites.

Câncer (21/06 - 22/07)

Sua vida tem sido de tarefas e reorganização para dar conta. Neste dia, tente dar uma pausa. Saia um pouco ou converse com um amigo. É necessário essa pausa. Lembre-se, nem tudo é tão urgente quanto parece.

Leão (23/07 - 22/08)

O momento pede atenção quanto às finanças. Que tal estudar novas formas de investimentos? Ainda lhe falta valorizar mais o que foi construído. Dedique-se e será sucesso.

Virgem (23/08 - 22/09)

Seja um pouco mais flexível com você mesmo. Nem sempre as situações são tão ruins quanto se imagina. Permita-se as novas perspectivas.

Libra (23/09 - 22/10)

Você está no caminho certo e se superando em tudo o que almeja. A dica de hoje é para relaxar, fazer o que você fica em paz e tentar silenciar a mente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Procure estabelecer diálogos repletos de harmonia e descontração com os seus. Dessa forma, os encontros fluem muito mais. Vale uma pausa para uns possíveis encontros. Amor em alta.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia será de leveza. Você estará mais confiante para aplicar conhecimentos em diferentes áreas. É provável que surja a necessidade de aprender algo novo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você já pensou em formar uma parceria de trabalho? Se a resposta for não, repense! Com ajuda você terá novas perspectivas e aumento de produtividade, mas pense em alguém que você confia e admira.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não fique em locais onde você se sinta bloqueado. Lugares e pessoas também lhe impedem - energeticamente - para que haja um progresso e crescimento pessoal. É hora de evoluir.

Peixes (20/02 - 20/03)

Este é o momento em que o seu talento será reconhecido. Muitas bênçãos estão previstas para a sua jornada e boa parte dessa energia vem da sua autoconfiança. Ela capaz de atrair grandes realizações