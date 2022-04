Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sábado (02/04)

O horóscopo do dia deste sábado (02/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu segundo dia de abril:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

É hora de tirar os seus projetos da gaveta e investir. Isso porque o dia vai lhe mostrar como você está conectado com boas energias que lhe favorecem novas oportunidades.

Touro (21/04 - 20/05)

Aos poucos você vai se reconectando com as energias. Não se cobre tanto nesse momento. Você vive um momento transitório de ciclo, com a aproximação do seu aniversário. Tire um tempo para analisar seus feitos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia vai lhe exigir atenção quanto as suas relações pessoais. Sinta quem pode ser de verdade seu/sua aliado(a). Não deixa para depois as oportunidade de correr atrás dos sonhos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você tem se dedicado a sua carreira e agora colhe bons frutos. Invista em cursos e novas áreas que agregue valor na sua profissão. Mire lá no alto!

Leão (23/07 - 22/08)

O tempo é de aventuras. Se permita sair da rotina. Faça uma programação divertida, para você ou aos seus. Esse também é um dos melhores momentos do ano para uma viagem.

Virgem (23/08 - 22/09)

Hoje não será um dia fácil aos virginianos. Isso porque pode lhe faltar energia e ânimo para tomar atitudes. Não deixe de lado a sua fé, força de vontade e coragem. Esse ciclo vai passar.

Libra (23/09 - 22/10)

Seu relacionamento estará no centro do seu dia. Aproveite o momento para ficar à dois. Aos solteiros, atenção aos pretendentes que vão surgir.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A lua vai trazer ótima energia para o seu dia. É uma dose extra de vitalidade, vigor, estímulo e motivação. Hoje também é bom dia para atividade física.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia será de emoções aos sagitarianos. Além disso, é favorecido à sorte, autoconfiança, criatividade e fertilidade. Aos solteiros, este é um bom momento para se apaixonar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Assuntos de família vão estar no centro das suas atenções. Invista tempo, dinheiro ou energia nas suas bases familiares. Vale lutar juntos por objetivos em comum. Repense!

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia vai de exigir conexão e trocas de conhecimento entre parentes, irmãos e pessoas próximas. O universo que está aberto para o que ele quiser lhe trazer!

Peixes (20/02 - 20/03)

Receba, de braços abertos, a energia financeira que está a caminho de você. Esta lua nova lhe garante prosperidade material. Avise ao Universo que entendeu o recado.