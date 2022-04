Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (21/04)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (21/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite o dia para descanso. Você vai estar mais disposto(a) e leve. Se sobrar um tempinho, no final do dia, vale reorganizar alguns pontos de projeto futuro, para realiza-lo de forma mais tranquila.

Touro (21/04 - 20/05)

O tempo será de boas energias. Você estará mais alegre e confiante. Tranquilize a mente e foque no agora.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Tome cuidado com o excesso de perfeição. O dia também vai lhe trazer novas oportunidades de ganhos financeiros. Tente se reconectar com situações que você deixou de lado e ainda valem a pena.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você vai estar em harmonia com você e com os seus. Aproveite essa fase de conexão e boas trocas amorosas. Hoje, também, será um bom dia para mediar diálogos. Não fique na dúvida.

Leão (23/07 - 22/08)

Tome cuidado com a ansiedade e possíveis frustações. Nem sempre as situações vão ser como se esperam. Saiba tirar proveito até mesmo de possíveis erros.

Virgem (23/08 - 22/09)

Não seja pessimista. Dessa forma você tende atrair energias negativas para o seu processo evolutivo. Veja as coisas por um lado mais otimista.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia vai ser de muito amor. Aproveite o dia para realizar algo diferente à dois. Aos solteiros, os astros prometem movimentar o dia ao seu favor. Coragem!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Use do equilíbrio e senso de justiça para ajudar quem precisa. O dia vai lhe cobrar mais solidariedade e empatia. Não feche as portas para ideias novas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje será um bom dia para trocas positivas. Afetos, carinhos, encontros com amigos e familiares. Você ganhará pontos quando se abre ao universo e ao novo. Também será um dia de prosperidade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Acredite na sua capacidade criativa. O dia será de conexão. Aproveite essa energia e separe um tempinho para meditação. Caso não consiga sozinha, que tal um aplicativo de atividade guiada? Hora de expandir a mente.

Aquário (21/01 - 19/02)

Hoje você vai estar com o sucesso nas mãos. Reavalie para quem você comenta seus planos. Quanto mais equilíbrio e foco você tiver, mais conseguirá reunir forças em prol dos seus objetivos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Tome cuidado com fofoca e conversas paralelas. Por outro lado, o seu dia será de criatividade, força mental, poder de liderança.