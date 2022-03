Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (17/03)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (17/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

O momento é de atenção quanto a saúde. Você está com exames em dia? Como anda a sua saúde mental? O tempo pede mudança hábito. Dê prioridade para o bem estar.

Touro (21/04 - 20/05)

Você vai estar mais focado(a) quanto os seus objetivos. A dica de hoje é disciplina. Trace as suas responsabilidades e delegue prioridades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É bem provável que hoje você esteja necessitando de recolhimento e organização emocional. Respeite o seu tempo. Não se cobre tanto.

Câncer (21/06 - 22/07)

Não basta só sonhar com um futuro melhor, canceriano(a), agora é hora de fazer. Tenha em mente os objetivos estabelecidos e trace uma rota de ação.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia vai lhe exigir paciência e pés no chão. Não é hora para conflitos e nem adianta, também, tentar ajustar possíveis erros. Deixe a poeira diminuir.

Virgem (23/08 - 22/09)

Tome cuidado com a forma que você se comunica. Talvez haja um conflito de interesses no trabalho. Não emita a sua opinião de qualquer maneira. Ouça mais.

Libra (23/09 - 22/10)

Busque viver em harmonia. Esse é um daqueles momentos de boas energias capaz de emanar ao outro. Melhore essa conexão entre o seu corpo e sua alma.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Criatividade em alta. Confie nas suas criações, mas atenção para quem você vai contar os seus projetos. Filtre quem são os melhores amigos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia vai pedir cuidado e atenção para o ‘agora’. Você conseguirá ver – com mais clareza - os rumo dos seus objetivos. Aguarde o fim de semana chegar para ter boas aventuras.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Talvez você fique um tanto quanto emocional. Se permita sentir. Quem sabe não venham novos insights – momentos de clarezas – de ações a serem tomadas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Hoje você precisará de força para diminuir o ritmo e priorizar o que é necessário. Cuide do seu emocional.

Peixes (20/02 - 20/03)

Hoje é um bom dia para contemplar e sentir a sensibilidade. Siga o fluxo sem perder de vista o seu cais. Boa energia em família.