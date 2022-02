Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (17/02)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (17/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Hoje é um bom momento para você desenvolver trabalhos mais promissores e originais. A dica é deixa a mente mais mente livre e se permitir imaginar. Só deixe fluir.

Touro (21/04 - 20/05)

Hoje será um dia que vai pedir para você desacelerar. Tente se ouvir mais, olhar para o que você está sentindo. Tem certas emoções que só são alcançadas com o silêncio.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Aposte na comunicação. Sua opinião será valorizada. Só tente controlar um pouco mais os ânimos. É preciso saber ouvir e respeitar a fala de quem estiver ao seu redor.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hoje é um bom dia para fazer uma limpeza na sua vida, tanto material quanto emocional. Sem pena, canceriano. Novos ciclos precisam seguir e objetos e certas energias podem lhe travar. Abrace o novo!

Leão (23/07 - 22/08)

O tempo é de comprometimento, viu? A tendência é que aos poucos você se sinta motivado para finalizar certos projetos e recomeçar uma nova etapa na vida. Não desista!

Virgem (23/08 - 22/09)

Esta é uma ótima fase, aproveite cada segundo. Invista em você, no que sente e no que espera do futuro. Ótima energia que lhe traz clareza sobre a vida. Vá no seu ritmo.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia começa com muita disposição e vitalidade. É possível que você se sinta capaz, realizado e cheio(a) de expectativas. Só fique vigilante e evite conflitos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Hoje será um bom dia para retornar certos planos, seja melhorar a carreira ou tirar um tempo para umas férias, que tal? Você terá ao lado o apoio de amigos. Organize-se. Pequenos detalhes fazem a diferença.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Aos sagitarianos deixamos uma pergunta para reflexão: "vale a pena correr certos riscos?". O momento não é oportuno para grandes passos profissionais, amorosos ou gastos, por exemplo. Pense duas vezes antes de agir. Tire o dia para avaliar as possibilidades.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Talvez hoje você sinta que algo ainda não está como deveria. Vale repensar e reconsiderar viver novas experiências. E nem precisa ser algo grandioso. Pode ser um novo estudo, um hobby diferente ou talvez uma viagem. O que acha?

Aquário (21/01 - 19/02)

As emoções estão em alta e você poderá vivê-las com toda a intensidade. A dica é dar um pouco mais de atenção à organização para não haver desencontros.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você tem vivido de forma estável e essa é a melhor versão. Vão reconhecer o seu verdadeiro valor e importância na participação do todo. Confie.