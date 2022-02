Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (10/02)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (10/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia pode ser de instabilidade emocional, ariano (a). Mas não se preocupe, porque é passageira. Tente não se apegar a nenhum sentimento. A dica é observar.

Touro (21/04 - 20/05)

A conquista no trabalho será gradual. Não perca o foco. Seja persistente. Não se preocupe, porque algo pode lhe trazer clareza sobre a melhor tomada de decisão.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Vitalidade em alta. Que tal aproveitar para colocar em prática os seus objetivos? Acredite no seu potencial. Vale também tentar nutrir do que lhe fortalece.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você estará comunicativa, bem mais que o normal. Tente compartilhar seus sonhos e receios, mas seja seletivo. Só tente comentar com pessoas que querem o seu bem.

Leão (23/07 - 22/08)

Hoje será um dia em que você vai bilhar e atrair a atenção. É uma boa pedida trocar ideias com amigos e familiares. A dica é saber a hora de ceder o lugar e escutar o que os outros têm a dizer.

Virgem (23/08 - 22/09)

Conheça e fortaleça seus valores e sentimentos. Às vezes só falta coragem para se colocar em primeiro plano nas suas decisões. Pense bem!

Libra (23/09 - 22/10)

Esse é um bom momento para compartilhar com o mundo o seu conhecimento. Se permita aprender também com essa troca e não esqueça que o saber é um dos bens mais preciosas que temos e precisamos dividir..

Escorpião (23/10 - 21/11)

A questões emocionais tem sido intensas e hesitantes. Tente se libertar e se transformar. Abra-se ao novo. Se permita.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sua jornada está cada vez mais intensa. Continue perseverando e acreditando no seu potencial. A dica de hoje é prestar atenção aos detalhes. Lembre-se, um passo por vez.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A vida pode ser mais divertida e cheia de novidade. Basta você se permitir e entregar-se ao novo. Invista seu tempo e energia com quem interessa e dê prioridade aos seus desejos..

Aquário (21/01 - 19/02)

Você está envolto a uma experiência única que é viver de inteligência emocional. Aproveite esta fase. Foque na criatividade.

Peixes (20/02 - 20/03)

Hoje você vai estar mais solicito(a). Oportunidade boa para estudar e se aprofundar aos mais variados interesses. Foque no que lhe atrai. Que tal experimente as novidades?