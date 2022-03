Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quarta-feira (23/03)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (23/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Tente se privar mais de energias negativas. Não é muito difícil entender esse processo. Vale se afastar amigos encostados e que você sente que são falsos, além de pessoas invejosas e isso inclui familiares.

Touro (21/04 - 20/05)

Boa oportunidade de ganhos e felicidades. Não abra mão dos seus planos por ninguém. Olhe, com carinho, as suas prioridades e se coloque em primeiro lugar.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje é tempo de sorte, proteção e esperança. Acredite na sua intuição e tenha fé que sua vida vai ganhar rumo. Boas novas estão por vir.

Câncer (21/06 - 22/07)

Preste atenção nos seus sonhos e intuição. Eles lhe garantem vários exclarecimentos. O dia também será de novidades e melhorias no campo profissional. Acredite no novo e dê uma chance para os futuros desafios.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia lhe trará bons contatos para parcerias. Avalie cada uma delas. No amor, esteja aberto para conhecer novas pessoas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Bons momento de paz, proteção e calmaria vão invadir o seu interior. Acredite e deixe fluir o que de melhor o universo reserva. Em discussões, não tome partido de nenhuma situação.

Libra (23/09 - 22/10)

É hora de dar um passo maior ao seu sonho. Foque nas metas pessoas. Reveja o que tem dado certo e os pontos que você pode melhorar.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A semana segue positiva no ramo profissional. Você está mais calma(o) e positiva(o) sobre os caminhos que deve seguir.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A sua saúde vai lhe cobrar atenção. Evite desgaste de energia. Durma mais cedo, procure não se estressar e veja se não está se sobrecarregando com demandas a mais no trabalho, estudo ou no lar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O momento vai lhe cobrar atenção quando ao seu sentimento. Dê prioridade a sua emoção, siga a sua intiuição e os desejos de alma.

Aquário (21/01 - 19/02)

Comunicação em alta. Use dessa boa fase para expor o que sente. O dia também será de novidades e boas notícias.

Peixes (20/02 - 20/03)

O tempo é de gratidão e alegrias na família. Você vive uma fase na vida quenão aceita menos do que você merece. Vibre nessa energia. Colha amor e prosperidade.