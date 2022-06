Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quarta-feira (22/06)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (22/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Durante o dia será necessário parar e fortificar as emoções. Ela pode ser seu próprio porto seguro. É hora de acreditar mais no próprio potencial, ir com coragem e garra de superação.

Touro (21/04 - 20/05)

Hoje você vai estar vibrando por liberdade. Tenha em mente as próprias convicções e esteja aberto(a) às mudanças. Elas são necessárias para o resgate pessoal. O dia pede evolução.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Olhe, com mais carinho, para o trabalho. Permita-se recomeçar um projeto e dedicar-se mais. É hora de ajudar um colega ou, ainda, ser empático com o colaborador. Boa parte dos seus rendimentos vem da satisfação pessoal e das boas práticas com o outro.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dia de pensamento duplicado. Parte vai querer seguir os sentimentos e outra, a razão. Na melhor das hipóteses, ouça a sua intuição. Só não tente ser precipitada. Aos comprometidos, no amor, à noite será de trocas e conversa prazerosas.

Leão (23/07 - 22/08)

É preciso muito mais que força física e disposição para correr atrás dos sonhos. Comece a treinar o pensamento e atrair bons fluidos que ajudam no processo. Seja corajoso(a) e perseverante. Os astros também indicam dias de movimentação pessoal, no trabalho e no encontro de amigos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Permita-se tentar mais de uma vez. O caminho está livre para novos passos. Não olhe pra trás. Confie no processo! A dica é reduzir as cobranças com você mesmo e dar um espaço para equilibrar mente e o corpo.

Libra (23/09 - 22/10)

Mesmo nos momentos mais críticos da vida, que podem surgir, você estará com forças para ressurgir. O momento será de paciência, potência e determinação. Avalie as situações que são necessárias estar na sua vida.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia vai exigir que você saia da rotina e busque por novos interesses. Organize os assuntos que valem a pena investir. Permita-se ampliar as fronteiras do saber. Abrace o novo!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Ouse mais! Abra a mente e use as boas ideias para atrair conexões. Hoje você estará mais crítico(a) ao que sente. Amadureça as suas emoções e coloque o seu bem-estar em primeiro lugar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Fuja da rotina. Não deixe com que as pressões externas lhe desestabilize. É hora de reorganizar os planos e colocar em prática a educação financeira. Sucesso a caminho.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não coloque limites nos seus projetos, mas saiba aproveitar as oportunidades para recarregar as energias. Bons fluidos estão surgindo para colocar em práticas as próprias vontades pessoais e profissionais.

Peixes (20/02 - 20/03)

Não deixe com que a sua mente crie situações que não há. Paciência e prodência nas escolhas. No amor, vá mais fundo nas sensações sem medo.