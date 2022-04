Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quarta-feira (20/04)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (20/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O tempo será bom para estimular os projetos que ficaram empacados. Boa parte podem lhe trazer renovação, como um novo estilo de vida, compra de um imóvel, viagens ou organização de uma empresa. Pense grande!

Touro (21/04 - 20/05)

O clima será de ganhos profissionais. É possível que você encontre o sucesso sem grandes esforços. Saiba ouvir o seu tempo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É possível que você se envolva com atividades coletivas. Mantenha-se à frente do projeto, sem medo de comprometimentos. Foque no que precisa ser feito e nos detalhes.

Câncer (21/06 - 22/07)

É chegada a hora de dar mais atenção ao que você sente. Não se limite ao que o outro diz, não tome as dores para você. Levante à cabeça, foque na sua felicidade e abrace as oportunidades de ganhos e encontros.

Leão (23/07 - 22/08)

O sol continua lhe favorecendo e são esperados momentos de sucesso. No trabalho, reavalie responsabilidades e delegue tarefas. Um pequena dose de ambição não faz mal.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dia de organização. Você vai estar disposto (a) a reorganizar alguns cantinhos de casa. Bem-estar também é ver tudo em ordem.

Libra (23/09 - 22/10)

Imaginação em alta! Aproveite as boas ideias para melhorar os seus contatos profissionais. Aprimore os seus conhecimentos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Não se cobre tanto. É necessário desapego para que as coisas novas venham até você. Foque, também, na reorganização dos seus gastos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Tudo indica que a sua mente estará séria, concentrada e em alto nível. Tende a priorizar os investimentos. O tempo também será de sorte.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Hora de focar na paciência. Além disso, será um bom dia para aumentar os relacionamentos pessoais e profissionais.

Aquário (21/01 - 19/02)

Pense um pouco mais na coletividade. É possível que você se depare com situações confrontantes e as pessoas lhe vejam como ‘egoísta’. Vale uma análise das ações. Olhe um pouco mais com empatia e compaixão

Peixes (20/02 - 20/03)

Confie em você. Dia de grande maturidade e poder de adaptação. Não se cobre tanto.