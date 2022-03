Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quarta-feira (16/03)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (16/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu último dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Não gaste energia com pessoas e situações que não convém. Se o seu sentimento diz que é pra você sair fora, então vá. Não perca tempo. Se prive.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia pede concentração e foco para o momento - aqui e agora. Só não se gaste demais com projetos que não merecem sua energia. Revise o rumo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O tempo vai lhe cobrar uma redenção de vida. Perguntas como: ‘Qual o seu propósito?’ ou ‘Qual o seu potencial?’ podem ser norteadores para a tomada de decisão. Foco na felicidade, amor e sabedoria.

Câncer (21/06 - 22/07)

É chegado o momento que é preciso ter conexão consigo mesmo e com os outros. Esse sentimento está entrelaçado e você não pode abdicar de nenhum deles. Lembre-se, a felicidade nunca diminui sendo compartilhada.

Leão (23/07 - 22/08)

Não culpe o outro por ‘erros’ ou ‘atitudes’ se você estiver do lado de fora da situação. Use a sua intuição e empatia para lidar com os seus. Será mais sábio fazer-se ouvir.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia pede atenção e zelo com os outros. Se você quer ser feliz, pratique compaixão. ‎ Cuide mais de quem está próximo.

Libra (23/09 - 22/10)

‎ Nem sempre as coisas saem da forma como planejamos. Isso é normal. Não se cobre tanto. Pratique o silêncio e ouça seu corpo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia pede mais atenção à vida financeiras. Mantenha-se positivo, organize os gastos e retome projetos que podem render prosperidade. Além disso, o tempo também será de foco na felicidade, amor e sabedoria‎.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você tem alcançado bons voos em direção ao seu sucesso pessoal. Não abandone essa energia. Se você quer muito algo, anote e compartilhe com pessoas que podem lhe ajudar positivamente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Talvez, hoje, você não esteja aberto(a) a experimentar coisas novas. Mas não se culpe. Relaxe, boas energias estão por vir ainda para esta semana.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dia de conexão com o outro. Aproveite esta fase na comunicação. Boa notícias podem ser dadas por familiares.

Peixes (20/02 - 20/03)

Não desperdice tempo com pessoas que não dão a mínima para você. Se for pra focar que seja na sua saúde física e emocional. Que tal tirar um tempo para o autocuidado? Procure a intenção positiva.