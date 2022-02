Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quarta-feira (16/02)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (16/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

O dia vai pedir calma. Se você puder relaxar mais, ouvir atentamente os que seus instintos estão falando, melhor será. Busque o silêncio.

Touro (21/04 - 20/05)

Não fique muitas nas expectativas em situações que não lhe convém. Isso gera menos frustração. Você verá que vai tirar lições preciosas disso tudo. Confie no caminho.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dias de indecisões. Busque confiar naquilo que você pensa e sente. Reconheça suas habilidades.

Câncer (21/06 - 22/07)

O tempo será bom pra você e cada dia mais estará confiante. Desapegue de sentimentos que ferem a própria imagem. Lembra-se que é muito melhor estar feliz e em paz.

Leão (23/07 - 22/08)

Tente abrir mão de certos controles. Deixe suas emoções florarem. Você verá que essas sensações de forma natural.

Virgem (23/08 - 22/09)

Às vezes é melhor soltar a corda do que seguir na brincadeira. Foque novamente nos seus projetos. Ajuste o relógio em prol da sua satisfação.

Libra (23/09 - 22/10)

Atenção para certas pedras no caminho. Você verá que nem é tão difícil de resolvê-las. Além disso, deixe a mente e o coração abertos para uma nova caminhada profissional.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você está mais sensível que o habitual, mas não fuja desses sentimentos. Tire um tempo para olhar esses sentimentos. Tenha calma e contemple a vida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Tire o dia para olhar entender as suas inquietações. Hoje é um bom dia para acessar cada emoção com segurança e respeito. Permita-se!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Hoje você terá apoio profissionalmente e esse contato é muito bom para renovar o ânimo em suas atividades. Compartilhe o seu conhecimento e os talentos.

Aquário (21/01 - 19/02)

O momento é bom para repensar o que você está desenvolvendo para a sua vida. Crie laços, abrace as oportunidades reais de conhecer pessoas novas e delegue atenção no que você quer realizar.

Peixes (20/02 - 20/03)

Não deixe que a sua sensibilidade seja questionada. Explore a sua intuição. Seja generoso com seus sentimentos.