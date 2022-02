Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quarta-feira (09/02)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (09/02) mostra as previsões para o seu signo. Situações que não foram resolvidas no passado tendem a voltar. O dia será de possibilidades de consertos e diálogo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Procure ter mais autonomia. Você tem atitude para o que é necessário e útil no momento. A dica de hoje é podar os excessos e viver da melhor forma as maravilhas que o mês reserva.

Touro (21/04 - 20/05)

Você estará mais seguro com as próprias emoções e saberá lidar com as possíveis frustrações. Lembre-se, nem tudo será como gostaríamos, porém se você estiver equilibrado vai tirar onda de qualquer tensão.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia vai trazer momentos bons e você vai estar mais aberto às diferenças. Parece até que está conectado com o momento. Aproveite essa boa fase. Agradeça, sempre, pelos bons sentimentos vindos da união com o mundo.

Câncer (21/06 - 22/07)

O momento tem sido oportuno para ganhos. Veja, de maneira sábia e sensata, como conduzir a prosperidade. Não esqueça, também, de cuidar das emoções e ajudar aos que vão ao seu encontro.

Leão (23/07 - 22/08)

Hoje será um bom dia para demonstrar seus talentos. Aproveite para dividir essa criatividade com o próximo. O dia também será de sorte. Comemore suas conquistas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Não tem como fugir, virginiano(a). Os planos adiados podem ser executados esse mês. Tente revisar, ver as possibilidades e possíveis problemas. Tente aproximar, ao máximo, à realidade. A dica é ser corajoso e persistente.

Libra (23/09 - 22/10)

Possíveis conflitos familiares não estão descartados. Tenha um pouco mais de calma e cautela com os seus. Prefira não se envolver ou tomar atitudes precipitas que lhe demandarão um posicionamento. Seja firme.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será de pressões nos seus relacionamentos. Tente controlar mais esses sentimentos e não se deixe levar pelas emoções. A dica também é seguir firme, com paciência e revisar o porquê está dessa forma.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Este é um tempo de surpresas, mas algumas são mais interessantes com organização. Busque não procrastinar as tarefas e desgastes desnecessários. Foco, hein?

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Suas conquistas recentes vão ser motivo de orgulho por você e para quem estiver próximo, na torcida. Siga firme e continue a nutrir suas paixões e aquilo que lhe torna único. Você está colhendo o que você planejou e se dedicou.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você continua no foco de aprofundar os laços afetivos. Tente enxergar suas relações por novos pontos de vista. Reavalie suas emoções e sentimentos, antes seguir para um maior nível de envolvimento.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você continua na fase de introspecção, isolamento. Isso inclui até economizar nas palavras e trocas. Mas não deixe isso lhe abater. Fases são passageiras. Se for para se comunicar que seja com doçura.