Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quarta-feira (04/05)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (04/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Que tal pensar em novos projetos para o lar? O dia pede organização, principalmente, no seio familiar. Peça ajuda e mãos às obras.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia será de alegrias. O inferno astral já está passando. Hora de revê o que é necessário no momento.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Se priorize. Problemas em família continua sendo os maiores obstátucos do dia. Ofereça um ombro amigo, abrace quem se ama.

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia vai exigir comprometimentos. Não desista. Sua energia está melhorando. Busque novos hábitos diários de bem estar.

Leão (23/07 - 22/08)

O universo vai lhe cobrar atenção quanto a sua saúde física e mental. Faça atividades que lhe motive e dê ânimo.

Virgem (23/08 - 22/09)

O tempo deve ser de calmaria. Procure tirar um tempinho para sair da rotina. Expresse seus sentimentos sem medo. Um bom dia para novos amores.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje o dia vai lhe exigir uma boa dose de energia vital. Tente se reconectar ao que você gosta. A palavra do dia é paciência.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Tente não sair da rotina que você já iniciou. Finalize as etapas. Foco nos resultados. Você é seu/sua maior incentivador(a).

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você está mais disposto(a) a encontrar novas alternativas de conquistar seu espaço. O momento é bom para recomeçar novas jornadas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Aproveite esta fase de conexões para nutrir o dia com experiências ao lado de quem se ama. Que tal uma viagem breve? Você está no caminho certo.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não force relações. Hoje não será um bom momento para se indispor. Viva o poder do coletivo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dê uma pausa para o seu descanso. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Aceite ajuda e abra mão de estar no controle. Alguns assuntos não dependerão só de você.