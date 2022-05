Tarot amor: previsão online desta quarta-feira (04/05)

O tarot do dia desta quarta-feira (04/05), é iluminado pela carta Cavaleiro de Paus. O arcano traz coragem e determinação para o sucesso. Os primeiros frutos do trabalho investido estão chegando e renovando o ânimo. Momento de impulsividade para obter resultados rápidos, cuidado para evitar precipitações e atropelos em suas atitudes. Há vontade de experimentar novas atividades, de quebrar a rotina.

O que o tarot de quarta-feira (04/05) prevê para o amor?

A carta indica emoções intensas e o fortalecimento da paixão do casal, vontade de renovar e conciliar as diferenças. Para os solteiros, há muita atração, confiança e vontade de se conectar com pessoas que compartilhem do mesmo sentimento de liberdade e paixão para ter experiências novas.

A carta Cavaleiro de Paus (Alynne Cid/ O Liberal)

O que o tarot de quarta-feira (04/05) prevê para a carreira?

O arcano mostra que há determinação para inovar e conquistar mais resultados no trabalho e projetos pessoais. O reconhecimento e os resultados estão chegando e trazendo mais motivação para o sucesso. Bom momento para iniciar ou mudar de emprego, caso esteja se sentindo estagnado. Para quem busca emprego, oportunidades podem surgir, você pode se destacar em seleções com seu entusiasmo e criatividade.

O que o tarot de quarta-feira (04/05) prevê para a saúde?

O arcano indica boa disposição física e um pouco de ansiedade e desatenção. Espiritualmente, há vontade de experimentar coisas novas e ampliar o conhecimento na jornada espiritual. Pergunte-se: como aproveitar minha determinação para obter novas conquistas?

A carta Cavaleiro de Paus reforça a energia dos signos do fogo: Áries, Leão e Sagitário. O foco no chakra Básico (circulação, estrutura óssea e sistema excretor, coragem e segurança), e o uso da cor vermelha, assim como a arruda, trazem proteção e coragem.