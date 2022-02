Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, quarta-feira (02/02)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (02/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o segundo dia do mês de fevereiro:

Áries (21/03 - 20/04)

Iniciamos, ariano, o dia com muita energia da lua nova. A coragem que você emana pode ajudar a vencer os seus desafios e os dos seus. Saiba agir no momento certo.

Touro (21/04 - 20/05)

Momento pode ser de desequilíbrio pra você, taurino. Tente não sair do seu controle físico e emocional. É um período que pede atenção e cautela no trabalho.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Fevereiro é o mês que vai acelerar ainda mais a sua mente. Como prejuízo, você pode ter problemas de foco. O tempo é de concentração no que realmente importa. Delegue prioridades.

Câncer (21/06 - 22/07)

Canceriano, você tende a estar mais fechado que o habitual. A dica é não ter medo, não se limite e permita-se mergulhar na própria sensibilidade e inteligência emocional.

Leão (23/07 - 22/08)

O segundo dia do mês de fevereiro vem com um aviso aos leoninos. Dedique um tempo para exaltar as qualidades de quem o cerca. Dessa forma, você pode construir relacionamentos mais interessantes e justos. É um benefício para ambos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Caro, virginiano. O tempo até pode pedir que você seja mais acelerado, mas não caia nessa. Planeje uma jornada tranquila. Respeite os seus limites. Viva um passo de cada vez.

Libra (23/09 - 22/10)

Não dê ouvidos para quem não acrescenta em nada na sua vida. O dia será bom para fazer uma revisão nos próprios planos e objetivos. Confie em você!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Acalme suas emoções, escorpiano. Vale buscar consolo ao lado de pessoas queridas. Cuide desse íntimo e delegue limites de quem pode acessá-lo. Ame sua própria companhia.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seja menos racional, sagitariano. Avalie suas possibilidades. Festeje suas oportunidades improváveis. Não deixe de lado a sua saúde mental.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O dia pode ser de ansiedade, capricorniano. A dica é: desligue-se daquilo que não vale a pena. Antes de agir, repense se vale a pena tirar a sua paz. Vamos enxergar além das dificuldades?

Aquário (21/01 - 19/02)

Você estará aberto ao novo e isso é muito bom, aquariano. Aproveite este momento de retomada. Você estará disposto a ajudar e dar o seu melhor naquilo que exerce.

Peixes (20/02 - 20/03)

O segundo dia de fevereiro traz à tona sentimentos por vezes guardados, piscianos. Eles podem ser confusos, mas você vai saber entender os motivos de cada um deles. Sinta o seu interior.