Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, domingo (24/04)

O horóscopo do dia deste domingo (24/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Mantenha a calma se o dia não for tão tranquilo quanto você espera. Descanse, procure fazer o que você gosta ou programe uma atividade sem grandes esforços. Liberte-se das preocupações.

Touro (21/04 - 20/05)

Hoje é um bom dia para concentrar as forçar em projetos que vão garantir melhores rendimento no trabalho. Não dê satisfação sobre os seus planos de vida. Tenha fé que as coisas vão se ajustar.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Nem tudo são flores, geminianos(as). É hora de dar uma pausa e refrescar os pensamentos. Que tal programar uma viagem? Ótima fase para encontros de amigos e pretendentes.

Câncer (21/06 - 22/07)

Os astros indicam atenção quando falsas amizades. Abra os olhos e não deixe lhe enganarem. Acredite na sua intuição. Ao final do dia, pode ser que surjam algumas surpresas.

Leão (23/07 - 22/08)

Alguns estresses podem tirar a paz desse domingo. A dica é tentar relevar. Não vale a pena brigar de frente. Haja com seriedade e diplomacia. Se quiser, dê às costas, mas não entre no jogo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Hoje será um bom dia para passeios e encontros familiares. Não se preocupe com os afazeres do amanhã. Vale até tirar uns minutos para repor as energias, descansar e relaxar.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia será puxado nas atividades do lar. Não é um bom momento para faxinas. A saúde física está bem, fluindo. Não se cobre tanto. Já a atividade mental pode ser melhor exercitada. Que tal terapias com psicanálise ou hipnose?

Escorpião (23/10 - 21/11)

No lar, é possível que alguém comece a lhe provocar. Não caia em discussões com failiares. Talvez as responsabilidades domésticas sejam o foco da briga. Não perca tempo com pequenos conflitos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Não fuja das suas obrigações. Se você começou uma tarefa, termine-a. Vale também melhorar o foco para um plano de carreira. Não bote dificuldade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não deixe a insegurança ou que a avareza estrague o seu dia. Ao longo do domingo, a energia vai mudar pra melhor. O tempo ainda será de prosperidade. Tenha fé!

Aquário (21/01 - 19/02)

Deixe de ser teimoso(a). Ao longo do dia, situações e pessoas fazem com que você fique mais sério e introvertido. A comunicação também será falha. Revise o que você quer que continue na sua vida.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia será de descanso. Seu corpo está sentindo a sua lida diária. Jogue para fora todo o sentimento de insegurança e pense bem antes de falar ou enviar mensagens.