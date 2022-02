Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, domingo (20/02)

O horóscopo do dia deste domingo (20/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Talvez hoje você deseje estar mais perto de quem ama. O dia será de trocas de afeto e cumplicidade. Invista. Bom momento, também, para dedicar-se às relações afetivas.

Touro (21/04 - 20/05)

Seja mais aberto ao que você acredita. Compartilhe suas ideias e impressões. Hoje você pode beneficiar das opiniões e críticas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia vai ser ótimo e sua vitalidade está em alta. É provável que você queira se reunir com amigos ou se dispor a novos encontros. Permita-se viver esse momento.

Câncer (21/06 - 22/07)

Tente frear os pensamentos antigos que não lhe cabem mais. Todo esse apego afetivo pode despertar sensações agradáveis. Atualize seu coração e se permita.

Leão (23/07 - 22/08)

Hoje é um dia favorável para dar atenção ao que se fala ou discute. Prefira diálogos honestos e leves. A tendência é esteja mais disponível para estabelecer certos acordos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Seja um pouco mais gentil e compartilhe sua ajuda. Hoje você vai se permitir e viver sua rotina de forma mais leve. Evite desgastes desnecessários. Preze pelo bem-estar.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje será um dia de sensibilidade. Tente tirar aproveito da situação e esteja consciente que tudo o que pode estar passando é passageiro. Liberte-se da autocrítica.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Procure estabelecer diálogos repletos de harmonia e descontração com os seus. Dessa forma, os encontros fluem muito mais. Vale uma pausa para uns possíveis encontros. Amor em alta.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Muita energia positiva chega ao seu dia. Foque aos sinais da sua intuição. Tente não levar para o lado negativo todas essas agitações que vêm habitando o seu interior. Concentração!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

É possível que alguém lhe elogie a sua essência e esse sentimento vai lhe deixar confortável e feliz. Reconhecimento também no trabalho. Lembre-se o caminhar é mais do que o destino final.

Aquário (21/01 - 19/02)

Hoje será um dia agitado mentalmente. A dica é manter o foco naquilo que deseja realizar agora. Tente direcionar mais a sua energia.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sua sensibilidade se ampliará. Comemore cada etapa. Dia bom para celebrar a vida. Reveja os planos para novos caminhos.