Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, domingo (03/04)

O horóscopo do dia deste domingo (03/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu terceiro dia de abril:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será de forte intuição. Talvez você comece a repensar seus planos de carreira. Vale se organizar para alcançar o que almeja.

Touro (21/04 - 20/05)

O amor será o centro do seu dia. É possível que tenha um encontro inesperado com alguém que pode mexer com o coração. Aos comprometidos, é válido tirar um tempinho para fazer uma programação em família ou até planejar um futuro juntos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Mesmo durante o final de semana você não para. Deixe o trabalho um pouco de lado e tire umas horas de descanso. Relaxar também é saúde e zelo.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você está muito mais aberta e feliz com as oportunidades que tem surgido na sua vida. Abrace os seus sonhos. Planeje momentos de prazer pessoal. Ótimo dia para reunir quem você ama.

Leão (23/07 - 22/08)

Cuide mais do seu corpo, mente e da saúde. Lembre-se, ele é o seu lar e morada. Quando está desequilibrado, a tendência é tudo na vida saia de rota.

Virgem (23/08 - 22/09)

Seus sentimentos ainda estão à flor da pele. Tudo parece mais amplificado. É possível que receba um clima intenso no amor. Aceite um convite para viajar ou para se expor publicamente.

Libra (23/09 - 22/10)

Você começa a mirar na melhora financeira. É possível que você comece a pensar em soluções rápidas para dentro de casa. Dica do dia: esclareça os detalhes e sua posição a ganhe tempo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Hoje você vai precisar ter ‘jogo de cintura’ para lidar com imprevistos. A parte boa é que não vai se preocupar com horários. O dia também será bom para reunir a família e reorganizar o planejamento semanal.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Fase de renovação e fé. Você vai estar mais aberto para ajudar o outro. Ótimo momento de conexão com a família.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Hoje será um bom dia para reunir com a família e amigos. Você estará focado na organização do lar. A dica do dia é: não se canse demais. Peça ajuda.

Aquário (21/01 - 19/02)

Foque no seu futuro, aquariano. Hoje o dia vai lhe trazer boas oportunidades de crescimento profissional. Invista em você.

Peixes (20/02 - 20/03)

Tudo parecerá sonho em um novo caminho que está se abrindo sem você fazer nada. Não crie empecilhos com críticas e negatividades. Boas surpresas pela frente!