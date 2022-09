Astrologia: mercúrio retrógrado encerra neste domingo, 2 de outubro; veja o que significa

Viver um período de mercúrio retrógrado nem sempre é uma tarefa fácil. Em geral, esta fase planetária indica encerramento de ciclos, momentos de dificuldade e muitas energias conflitantes. Mas até domingo (2), temas relacionados à política, saúde e organizaçãode vida diária serão os assuntos mais demandados.

Mércurio, para astrologia, ele tem influência direta na comunicação e na tecnologia. Em fase retrógrada, pode haver conflitos, perdas de bens materiais - em relação a produtos eletrônicos, entre outros. Para equilibrar essa energia é preciso autoanálise, ajuste nas relações pessoais, o trabalho da empatia e saber silênciar, quando necessário.

O que acontece quando inicia mercúrio retrógrado?

Mercúrio retógrado é um trânsito astral conhecido por trazer à tona as polêmicas, mas também pode ser entendido como uma fase de reflexão e solidificação dos aprendizados. Trata-se de um período colocar fim no que não está dando certo, pensar com mais calma antes de tomar decisões, ter cuidado com o que se fala e pensa sobre algo ou alguém.

Veja quando terão novas fases de Mercúrio Retrógrado:

Mercúrio retrógrado surge quatro vezes em 2022: