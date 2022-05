Mercúrio Retrógrado: saiba como lidar com esse evento astrológico

Se sentindo estressado, cabisbaixo e com dificuldade de manter a concentração? Pode ser culpa do Mercúrio Retrógrado. Conhecido como um dos mais temidos trânsitos astrológicos, essa retrogradação iniciou nesta terça-feira (10/05), às 8h47, e segue por quase um mês, até o dia 3 de junho, às 5h.

Embora não seja raro, ele vai se repetir quatro vezes em 2022, essa é a segunda. As próximas retrogradações serão no fim do ano. O planeta Mercúrio representa a comunicação, o raciocínio e o intelecto. Quando está retrógrado, essas áreas são afetadas. Mas afinal, como escapar das influências desse trânsito astrológico? Saiba mais:

Como sobreviver ao Mercúrio Retrógrado

Desentendimentos, planejamentos não executados, problemas com equipamentos eletrônicos e falhas na comunicação podem acontecer nesse período. Por isso, evite assinar contratos, comprar computadores, celulares e afins, pois o período não favorece.

Além disso, firmar acordos ou qualquer coisa que for importante, como a compra de um imóvel, a contratação de alguém ou um novo projeto/parceria deve ser evitado nesta retrogradação. O mesmo serve para quem tenta comprar ou vender algo. O mais aconselhável é deixar para depois que o planeta Mercúrio voltar ao trânsito normal.

Previsões para Mercúrio retrógrado

Cada pessoa pode sentir essa fase de uma maneira diferente. Por isso, é importante você verificar em qual signo e casa o planeta Mercúrio está em seu horóscopo. Existem vários sites que podem realizar esse serviço gratuitamente. Confira:

Após descobrir em qual casa Mercúrio está no seu Horóscopo, verifique as previsões e como afeta a sua vida. Aproveite a fase! Esse evento é ideal para reflexões em temas que podem se destacar na vida.

