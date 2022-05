Mercúrio Retrógrado inicia terça-feira (10/05): saiba o que é e como afeta a sua vida

Conhecido e temido pelos amantes da astrologia, ao trânsito astrologico Mercúrio Retrógrado inicia a partir desta terça-feira (10/05), às 8h47, e segue por quase um mês, até o dia 3 de junho, às 5h. Pensando nisso, o oliberal.com explicou detalhadamente o que é essa retrogradação do planeta e como ela afeta a nossa vida, confira.

O que é o Mercúrio Retrógrado?

O Mercúrio Retrógrado nada mais é que a impressão que o planeta está se movimentando para trás do ponto de vista da terra. Apesar disso, esse movimento não acontece de verdade, é apenas uma ilusão de ótica.

Onde o planeta Mercúrio atua na minha vida?

Mercúrio é um planeta regente de Gêmeos e Virgem, por isso, está ligado à nossa organização, rotina, comunicação, didática, raciocínio e quase todos os assuntos relacionados ao nosso dia a dia. É basicamente um planeta pessoal, ligado a nossa linguagem.

O que é o Mercúrio Retrógrado do ponto de vista da astrologia?

Ao contrário do que muitos pensam, a movimentação contrária do Mercúrio não é um período desastroso, mas sim um ciclo que pede mais atenção, pois o planeta não "trabalha" como deveria. Na astrologia, o Mercúrio é conhecido como o 'mensageiro de Deus', o mais mental de todos. Sendo assim, ele age no nosso intelecto e racionalidade. Quando ele entra nesse "movimento de ré", todas as questões que estão relacionadas a ele, como a comunicação, os eletrônicos, a racionalidade, precisam de atenção. É basicamente aquele dia ruim onde tudo pode dar errado por falta de atenção, mas o dia, no Mercúrio Retrógrado, é quase um mês.

Mercúrio Retrógrado pede mais atenção. (Foto: Pixabay / Personare)

O que pode acontecer com o Mercúrio Retrógrado?

Todas as áreas regidas por Mercúrio podem ser perturbadas ou alteradas durante esse período que ele está retrógrado. Por exemplo, uma compra comum de qualquer eletrônico pode dar errado e apresentar falhas inesperadas. Transações bancárias, viagens e assinaturas de contratos também podem ter erros ou não ser o que pensávamos. É importante ter mais cuidado com roubos, assaltos, golpes na internet e tudo relacionado a comunicação.

Quando Mercúrio fica Retrógrado em 2022?

De 14 de janeiro a 4 de fevereiro. De 10 de maio a 3 de junho. De 10 de setembro a 2 de outubro.

O que devo fazer com o Mercúrio Retrógrado?

Ter mais atenção, ter calma, ler atentamente conversas, e-mails, anotar as informações mais importantes e ouvir mais. É aconselhável também ter paciência e checar tudo antes de repassar ao próximo. Contratos de longo prazo podem ser deixados de lado por um momento e aparelhos tecnologicos também. Não é hora de iniciar nada, mas sim revisar, reorganizar e recapitular o que já foi feito ou terminar o que está pendente.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)