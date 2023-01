Signo 02/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (02/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana inicia com a necessidade de paciência. Esta é uma fase de descoberta, mesmo que você tenha o foco de desbravar logo o ano. É preciso consolidar o caminho e saber onde você está pisando.

Touro (21/04 - 20/05)

Comece o ano com serenidade e equilíbrio. Vocêr fez uma passagem de ano e requer energia para seguir com os seus objetivos. Dê uma nova oportunidade para o novo. Faça bom uso da intuição, taurino.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esse é um bom momento para iniciar o ano com foco no bem estar e na saúde. Melhore a alimentação. Tire mais tempo para cuidar do corpo. Deixe de lado os excessos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Boa fase para celebrar os momentos da vida. Você vai iniciar o ano com alta energia. Só cuidado para não se expor demais, canceriano. É preciso seguir com os objetivos e dar detalhes para pensar no futuro de maneira mais concreta.

Leão (23/07 - 22/08)

Mercúrio retrógrado ainda está emanando energias para você. Serão dias de introspecção e a reflexão. A dica é aproveitar as oportunidades para dormir bem e descansar.

Virgem (23/08 - 22/09)

A energia será de recomenços e novas oportunidades. Não tenha medo de encerrar ciclos. Faça bom uso do carisma e das possibilidades de destaque social. Além disso, ouça os conselhos dos mais velhos.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia será de alto astral. Não tenha medo de querer fazer o que você pensa. Se priorize. Curta, mas com responsabilidade. reforce a sua fé. O momento favorece as reflexões e a vontade de aprender coisas novas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Não deixe com que a insegurança domine o seu dia. Levante a cabeça e persista nos seus objetivos. A fase é necessária para olhar mais ao futuro e se desprender de traumas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Não tem como continuar vestindo roupas que não lhe cabem mais, não é mesmo? É a mesma coisa que devemos pensar para pessoas e lugares. Saiba se retirar. Blinde-se de situações que não agregam na sua vida.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Deixe de lado certos padrões vibracionais, como o sentimento de “não vai dar certo”. Trabalhe mais o otimismo. Acredite no seu potencial. Esta também será uma fase boa para os relacionamentos. Esteja aberto a novas possibilidades.

Aquário (21/01 - 19/02)

Deixe os excessos de lado. Tire mais tempo para cuidar de você. Lembre-se! É preciso saber apreciar as coisas com moderação. Seja criativo e curta um pouco mais o momento

Peixes (20/02 - 20/03)

Não deixe de cuidar de você, pisciano. A sedução também está em alta, então aproveite. Boa fase para exercer plenamente a sua capacidade de comunicação. Dê um passo a mais ao seu futuro profissional