Veja quais são as melhores dietas avaliadas por especialistas para fazer em 2023

Diminuir o peso na balança e manter uma rotina com alimentação saudável é algo desejado por muitos diariamente. Para ajudar quem tem dificuldade em colocar esse plano em prática, a revista US News & World Report publicou um ranking com as melhores dietas, de acordo com o objetivo que cada pessoa possui: perda de peso, evitar doenças cardíacas, bem-estar ou ter uma alimentação menos calórica.

Com uma nota de 0 a 5, os profissionais avaliaram quatro critérios na criação do ranking:

Perda de peso em curto prazo , em até 12 meses;

, em até 12 meses; Capacidade de perda de peso a longo prazo , mantendo o peso por, pelo menos, dois anos;

, mantendo o peso por, pelo menos, dois anos; Facilidade de seguir com a dieta , avaliando fatores como o sabor e se ela é capaz de saciar a fome da pessoa;

, avaliando fatores como o sabor e se ela é capaz de saciar a fome da pessoa; O quanto a dieta é saudável, avaliando os componentes nutricionais, os possíveis riscos e a capacidade de prevenir as mais variadas doenças.

Conheça as dietas:

Dieta Mediterrânea

Considerada a melhor em uma lista com seis, esta dieta vegetariana foi avaliada pelos especialistas como uma opção saudável para toda a família. Baseada alimentação tradicional em 21 países que fazem fronteira com o Mar Mediterrâneo, como Grécia, Itália, Croácia, Líbano, Turquia e Mônaco, ela reduz riscos de problemas de saúdes, como diabetes, demência, câncer, além de manter os ossos mais fortes e reduzir o peso.

Nesta dieta, diariamente devem ser inseridos no prato uma grande variedade de alimentos, que podem ser: frutas, vegetais, grãos integrais, feijões, nozes, legumes, azeite, ervas e especiarias. Além disso, frutos do mar, peixes, aves, ovos, queijo e carne vermelha também podem ser consumidos, mas ocasionalmente.

Dieta DASH

Em inglês, Dash significa “Dieta para combater a hipertensão". Nos pratos elaborados para esta dieta, o aumento no consumo de frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e laticínios com baixo teor de gordura, são indispensáveis. Estes ingredientes são ricos em nutrientes, como potássio, cálcio e magnésio, que ajudam a reduzir a pressão arterial.

Dieta Flexitariana

Esta dieta tem como objetivo unir a alimentação vegetariana com o termo “flexível”. Com os ingredientes permitidos neste tipo de alimentação, a pessoa pode além de perder peso, se tornar mais saudável e aumentar a expectativa de vida. Entre os alimentos estão: grãos integrais, feijão, grão de bico, lentilha, tofu, nozes, sementes, frutas e vegetais. Ovos, leite lácteo ou não lácteo, iogurte e carnes feitas à base de plantas.

Dieta MIND

A MIND une dois tipos de dieta: a mediterrânea e a Dash e é utilizada com o objetivo principal de prevenir demências. O consumo de folhas verdes, nozes, grãos integrais, feijão, carne branca, azeite extra virgem e frutas vermelhas é bastante encontrado neste tipo de alimentação.

Dieta TLC

Este tipo é o ideal para quem deseja mudar o estilo de vida. A TLC ajuda a reduzir, principalmente, o colesterol, utilizando em abundância vegetais, frutas, pães, cereais, massas e carnes magras.

Dieta da clínica Mayo

Criada pela Mayo, ONG que presta serviços e pesquisas médicas, esta alimentação tem como objetivo unir a perda de peso a um estilo de vida saudável. Os pratos elaborados devem priorizar o consumo de frutas, vegetais, grãos integrais e frango sem pele, ingredientes que podem ser consumidos em grande quantidade, mas ingerindo menos calorias.

