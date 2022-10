Uso prolongado de ibuprofeno e codeína pode matar, aponta estudo

Uma pesquisa feita pelo Comitê de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aponta que o uso prolongado de ibuprofeno e codeína pode matar. Além disso, também foi alertado na última sexta-feira (30) que tomar doses dos remédios acima do recomendado provoca problemas renais. Entenda.

No comunicado, a EMA chegou a afirmar que a combinação prolongada dos remédios pode tornar o paciente dependente. “O uso repetido de codeína com ibuprofeno pode levar à dependência (vício) e abuso devido à codeína”, pontua.

Para tais conclusões, ‘o comitê revisou vários casos de toxicidades renais, gastrointestinais e metabólicas que foram relatados em associação com casos de abuso e dependência de codeína com combinações de ibuprofeno, alguns dos quais foram fatais’.

Por que tomar ibuprofeno e codeína por muito tempo pode matar?

O ibuprofeno é um anti-inflamatório, enquanto a codeína é um opioide (remédios com efeitos analgésicos e sedativos). De forma geral, as medicações juntas potencializam o alívio da dor e, dependendo da legislação local, podem ser compradas sem receita.

“Quando tomado em doses superiores às recomendadas ou durante um período prolongado, a codeína com ibuprofeno pode causar danos nos rins, impedindo-os de remover adequadamente os ácidos do sangue para a urina (acidose tubular renal)", afirma a EMA.

Além disso, muitos outros sintomas podem surgir devido ao problema renal. “O mau funcionamento do rim também pode causar níveis muito baixos de potássio no sangue (hipocalemia), que pode causar sintomas como fraqueza muscular e tontura", acrescenta.

A partir da conclusão, as duas complicações - e os casos raros de óbitos - devem ser incluídos nos efeitos colaterais da combinação.

Novas orientações

Após a descoberta, a agência europeia irá realizar várias medidas de conscientização sobre os riscos do uso prolongado de ibuprofeno e codeína. “Os pacientes devem ser aconselhados a consultar seu médico se quiserem usar codeína com ibuprofeno por mais tempo do que o recomendado e/ou em doses superiores às recomendadas", declara a EMA.

Devido alguns desses medicamentos não precisam de receita para serem comprados, o comitê orienta que a obrigatoriedade da prescrição médica é uma das maneiras mais eficazes para minimizar o risco e danos do uso abusivo destes produtos.

