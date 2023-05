Tocantins confirma primeiro caso de Febre do Nilo Ocidental

A Secretaria Estadual da Saúde de Tocantins (SES-TO) confirmou o primeiro caso de Febre do Nilo Ocidental em humanos, nesta quinta-feira (11). O paciente diagnosticado tem 16 anos, é morador do município de Caseara, localizado na região oeste do Estado, e está internado na Unidade de terapia intensiva (UTI). Além do adolescente, o irmão dele, de 11 anos apresenta os mesmos sintomas e é investigado pela unidade de saúde onde está internado.

O que é a Febre do Nilo Ocidental?

É uma doença causada por um vírus do gênero Flavivirus, como ocorre com a Dengue e a Febre Amarela. Transmitida principalmente pela picada de mosquitos do gênero Culex, a FNO pode ser encontrada na forma leve ou grave.

Quais os sintomas da Febre do Nilo Ocidental?

Forma leve: febre aguda, mal-estar, náusea, vômitos, dores nos olhos e manchas avermelhadas na pele;

Forma grave: rigidez na nuca, desorientação, fraqueza muscular, tremores e paralisia. 14 dias após o paciente ser picado, pode apresentar um quadro de encefalite, meningite e síndrome de Guillain-barré.

Qual o tratamento para Febre do Nilo Ocidental?

Ainda não há um tratamento específico para a doença. Ao ser diagnosticado, o paciente será tratado com medicamentos que ajudem a reduzir a febre e os outros sintomas, com o uso de anti inflamatórios e analgésicos. Já em casos graves, a pessoa pode ser internada para receber fluidos intravenosos e prevenção de infecções secundárias.