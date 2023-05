Marina Silva recebe alta após infecção por covid-19 e deixa hospital em São Paulo

Na manhã desta quarta-feira (10), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu alta hospitalar depois de ter sido internada em São Paulo no último sábado (6), com diagnóstico de infecção por Covid-19. A informação foi confirmada em boletim divulgado pelo InCor.

"O InCor informa que a paciente Sra. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, recebeu alta hospitalar no dia de hoje às 9h30. Como a paciente está com esquema vacinal completo para Covid-19, isso contribuiu para que o quadro de saúde fosse controlado. Dessa forma, recebe alta para permanecer em repouso em regime domiciliar, com liberação para reassumir as atividades a partir da próxima semana."

Ainda no sábado, Marina afirmou em publicação no Twitter que estava com sintomas sob controle e recebe atendimento médico adequado na capital paulista. "A todas e todos que tiveram contato comigo nos últimos dias, em especial nos casos de aparecerem sintomas, recomenda-se realizar teste Covid-19", pediu a ministra.

Durante o tratamento, o quadro de saúde da ministra seguiu estável e com boa recuperação. Ela foi acompanhada pelo cardiologista Dr. Sérgio Timerman, pela infectologista Dra. Tânia Mara Varejão Strabelli, e pelo Diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).