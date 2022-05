Soro caseiro: veja como fazer e os benefícios para o corpo

Quando um ser humano – adultos, crianças e idosos – passa mal por vômito ou diarreia uma das recomendações de especialistas é tomar um soro caseiro. A mistura de água, sal e açúcar é capaz de hidratar e equilibrar as principais substâncias para o bom funcionamento do organismo. A mistura pode ser dada até aos animais, mas é preciso ficar atento às quantidades.

Como fazer soro caseiro?

Para um litro de soro, será preciso misturar:

Um litro de água (filtrada, mineral ou fervida)

20g de açúcar - Uma colher de sopa bem cheia de açúcar;

3,5g de sal – uma colher de café de sal. A água deve ser filtrada, mineral ou fervida.

Quais os benefícios do soro caseiro?

A principal funcionalidade do soro caseiro é combater a desidratação. No caso de pessoas diabéticas, o uso precisa ser orientado por um médico. Vale reforçar que essa mistura não é um remédio para encerrar vômito e a diarreia, mas para repor o líquido e sais minerais perdidos em problemas como infecções intestinais ou gastroenterites, por exemplo.

Como tomar o soro caseiro?

Dê preferência por fracionar a quantidade do soro caseiro ao longo do dia. Tente observar e mensurar a quantidade de líquido perdido. Bebês e crianças podem tomar o soro em colheres. Se persistir as crises de vômitos ou diarreia busque atendimento médico.