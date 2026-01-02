Relacionamento aberto em 2026? Confira como cada signo deve experimentar o amor sem manual

Em 2026, alguns signos buscam redefinir o amor, explorando a possibilidade de um relacionamento aberto. Especialistas foram consultados para analisar as características de cada um e como se posicionam diante de vínculos sem as amarras tradicionais.

A proposta para o próximo ano é de flexibilidade e vivências fora do âmbito tradicional. A astrologia serve como direcionamento, não como sentença, para aqueles que questionam os modelos de conexão e a profundidade da relação.

Os astros indicam quais signos podem ser os primeiros a considerar a ideia de um relacionamento aberto. As informações foram destacadas em parceria da plataforma de astrologia Astrolink com o aplicativo voltado para entusiastas do sexo liberal Ysos.

Confira as tendências e exigências de cada signo para 2026

Áries: Autonomia e sinceridade no relacionamento aberto

Áries demonstra interesse por um relacionamento aberto que preze pela sinceridade e autonomia. A quebra de padrões é atrativa, contanto que a transparência seja mantida e a liberdade individual não seja limitada. O interesse diminui em situações de controle ou drama.

Touro: segurança emocional para repensar vínculos

Taurinos consideram a ideia de um relacionamento aberto se houver sentido emocional e segurança. Eles buscam relações sólidas, e a aceitação desse formato depende de maturidade emocional, acordos claros e previsibilidade. Evitam inconsistências internas na relação.

Gêmeos: experimentação e diálogo constante

Com a influência de Urano, Gêmeos busca experimentar novos formatos de relacionamento. A ideia de um relacionamento aberto é natural e cativante para este signo, desde que não existam regras limitantes. O diálogo constante é a base para os geminianos.

Câncer: cuidado e diálogo para a expansão

Câncer prioriza a segurança emocional, mesmo ao considerar um relacionamento aberto. Este formato é viável se existir carinho, constância e acordos cautelosamente definidos. A ausência desses elementos leva o canceriano a se retrair.

Leão: lealdade emocional e atenção

Leão, em fase de renovação social, pode considerar um relacionamento aberto. A condição é que seja verdadeiro e mantenha a atenção e valorização. A liberdade é aceita desde que haja lealdade emocional e presença.

Virgem: organização e clareza nas regras

Virginianos valorizam a objetividade e regras claras em um relacionamento aberto. A aceitação deste formato depende de maturidade, estrutura emocional e organização. Confusão é um impeditivo para Virgem.

Libra: leveza e transparência responsável

Libra se inclina para a experimentação responsável e relações liberais em 2026. Um relacionamento aberto é aceitável se for leve, honesto, equilibrado e com total transparência. Joguinhos emocionais são evitados, e os acordos têm grande importância.

Escorpião: profundidade e acordos sinceros

Escorpião busca intimidade e confiança, aceitando um relacionamento aberto se houver profundidade e vulnerabilidade. Acordos sinceros e transparência intensa são essenciais para evitar a sensação de autotraição.

Sagitário: liberdade e autonomia no amor

Sagitário não hesita em explorar novas formas de convivência e a ideia de relacionamento aberto. A liberdade é seu idioma amoroso, buscando autonomia, tranquilidade e estímulo mental.

Capricórnio: propósito e estrutura sólida

Capricórnio, em reavaliação de si, considera um relacionamento aberto se houver propósito real e estrutura. Instabilidade e falta de rumo afastam este signo. É preciso segurança emocional, maturidade e clareza.

Aquário: experimentação e inovação

Aquário encara 2026 com intensa experimentação, sendo um dos signos mais propensos ao relacionamento aberto. O Guia Astrológico menciona "experiências fora do padrão" e ligações inteligentes, com liberdade como base. Aquarianos se adaptam facilmente a arranjos fluidos e inovadores.

Peixes: verdade e afeto emocional

Peixes, mais leve em 2026, considera o relacionamento aberto se houver verdade emocional. A ausência de "joguinhos" e a presença de afeto e cuidado são cruciais para que este signo aceite o modelo, que só funciona se o amor for verdadeiro.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)