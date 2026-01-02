Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Relacionamento aberto em 2026? Confira como cada signo deve experimentar o amor sem manual

Astrólogos analisam como cada signo pode repensar vínculos e a exclusividade em 2026, com foco na flexibilidade

Jennifer Feitosa

Em 2026, alguns signos buscam redefinir o amor, explorando a possibilidade de um relacionamento aberto. Especialistas foram consultados para analisar as características de cada um e como se posicionam diante de vínculos sem as amarras tradicionais.

A proposta para o próximo ano é de flexibilidade e vivências fora do âmbito tradicional. A astrologia serve como direcionamento, não como sentença, para aqueles que questionam os modelos de conexão e a profundidade da relação.

Os astros indicam quais signos podem ser os primeiros a considerar a ideia de um relacionamento aberto. As informações foram destacadas em parceria da plataforma de astrologia Astrolink com o aplicativo voltado para entusiastas do sexo liberal Ysos.

Confira as tendências e exigências de cada signo para 2026

Áries: Autonomia e sinceridade no relacionamento aberto

Áries demonstra interesse por um relacionamento aberto que preze pela sinceridade e autonomia. A quebra de padrões é atrativa, contanto que a transparência seja mantida e a liberdade individual não seja limitada. O interesse diminui em situações de controle ou drama.

Touro: segurança emocional para repensar vínculos

Taurinos consideram a ideia de um relacionamento aberto se houver sentido emocional e segurança. Eles buscam relações sólidas, e a aceitação desse formato depende de maturidade emocional, acordos claros e previsibilidade. Evitam inconsistências internas na relação.

VEJA MAIS

image Brasileiro pede reconhecimento do Guinness como 'maior corno do mundo'
Vagner Macedo vive um relacionamento aberto com a influenciadora Bella Mantovani há quase duas décadas e quer entrar para o livro dos recordes

image Além de Stenio Garcia, confira 8 casais famosos que vivem ou viveram relacionamentos abertos
Will Smith, Luciano Szafir e Samara Felippo são algumas das celebridades adeptas a não-monogamia

image Samara Felippo detalha acordo de relacionamento aberto com marido: 'Somos livres'
Artista falou sobre o casamento no podcast "Exaustas", comandado por ela, Carolinie Figueiredo e Giselle Itié

Gêmeos: experimentação e diálogo constante

Com a influência de Urano, Gêmeos busca experimentar novos formatos de relacionamento. A ideia de um relacionamento aberto é natural e cativante para este signo, desde que não existam regras limitantes. O diálogo constante é a base para os geminianos.

Câncer: cuidado e diálogo para a expansão

Câncer prioriza a segurança emocional, mesmo ao considerar um relacionamento aberto. Este formato é viável se existir carinho, constância e acordos cautelosamente definidos. A ausência desses elementos leva o canceriano a se retrair.

Leão: lealdade emocional e atenção

Leão, em fase de renovação social, pode considerar um relacionamento aberto. A condição é que seja verdadeiro e mantenha a atenção e valorização. A liberdade é aceita desde que haja lealdade emocional e presença.

Virgem: organização e clareza nas regras

Virginianos valorizam a objetividade e regras claras em um relacionamento aberto. A aceitação deste formato depende de maturidade, estrutura emocional e organização. Confusão é um impeditivo para Virgem.

Libra: leveza e transparência responsável

Libra se inclina para a experimentação responsável e relações liberais em 2026. Um relacionamento aberto é aceitável se for leve, honesto, equilibrado e com total transparência. Joguinhos emocionais são evitados, e os acordos têm grande importância.

Escorpião: profundidade e acordos sinceros

Escorpião busca intimidade e confiança, aceitando um relacionamento aberto se houver profundidade e vulnerabilidade. Acordos sinceros e transparência intensa são essenciais para evitar a sensação de autotraição.

Sagitário: liberdade e autonomia no amor

Sagitário não hesita em explorar novas formas de convivência e a ideia de relacionamento aberto. A liberdade é seu idioma amoroso, buscando autonomia, tranquilidade e estímulo mental.

Capricórnio: propósito e estrutura sólida

Capricórnio, em reavaliação de si, considera um relacionamento aberto se houver propósito real e estrutura. Instabilidade e falta de rumo afastam este signo. É preciso segurança emocional, maturidade e clareza.

Aquário: experimentação e inovação

Aquário encara 2026 com intensa experimentação, sendo um dos signos mais propensos ao relacionamento aberto. O Guia Astrológico menciona "experiências fora do padrão" e ligações inteligentes, com liberdade como base. Aquarianos se adaptam facilmente a arranjos fluidos e inovadores.

Peixes: verdade e afeto emocional

Peixes, mais leve em 2026, considera o relacionamento aberto se houver verdade emocional. A ausência de "joguinhos" e a presença de afeto e cuidado são cruciais para que este signo aceite o modelo, que só funciona se o amor for verdadeiro.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

relacionamento aberto
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda