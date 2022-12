Postos de vacinação contra a covid-19 terão horário reduzido no final de ano

A vacinação contra a covid-19 estará disponível para a população de Belém neste período de festas de Ano Novo. Os postos de vacinação, no entanto, terão horários de funcionamento diferentes devido ao recesso de final de ano. Aqueles que funcionam dentro de universidades, por exemplo, não funcionarão durante este período.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) seguirão com a vacinação em horários normais. Os postos de vacinação nos hospitais das Forças Armadas funcionarão, mas em horários reduzidos. Os postos de vacinação fechados são os que funcionam em universidades.

Veja o horário de funcionamento dos postos de vacinação

O Hospital do Exército funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h;

Já o Hospital da Aeronáutica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h;

O Hospital Naval abre apenas nos dias de terça e quinta-feira, das 8h às 12h.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os da Unama e da Fibra só retomam as atividades no dia 9 de janeiro;

Já o posto de vacinação da Unifamaz segue de recesso até o dia 10 de janeiro.

Estoque de vacinas

As doses de vacinas contra a covid-19 recebidas nas últimas semanas pelo município foram todas distribuídas para as salas de vacinação da cidade das UBS de Belém, de acordo com informação da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

O comunicado diz ainda que por uma carência nacional, não há muitas doses de vacinas para covid-19 disponíveis no estoque da Sesma. Por conta disso, em alguns pontos, em especial nos mais procurados pela população, pode haver falta de imunizantes. A Sesma ressalta que, em negociação com a Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), mais 10 mil doses da Pfizer Adulto e 4 mil doses da AstraZeneca estarão disponíveis à população. A Pfizer Baby segue em falta na capital, e a Sesma diz que também aguarda novos estoques.