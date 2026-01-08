Pimentão verde, amarelo ou vermelho? Entenda as diferenças de sabor, nutrientes e usos
As cores do pimentão indicam o estágio de maturação do vegetal e influenciam sabor, valor nutricional, aplicação na cozinha e até o preço.
Presente em saladas, refogados, molhos e pratos quentes, o pimentão é um dos vegetais mais populares e versáteis da culinária brasileira. Além de dar cor, aroma e textura às receitas, o ingrediente também chama atenção pelo alto valor nutricional.
Apesar disso, uma dúvida comum entre consumidores permanece: há diferença entre o pimentão verde, amarelo e vermelho ou a mudança é apenas estética? A resposta envolve maturação, sabor, nutrientes e benefícios à saúde.
Por que o pimentão tem cores diferentes?
Todos os pimentões vêm da mesma planta. A diferença de cor está diretamente ligada ao tempo de amadurecimento do fruto, que provoca mudanças químicas naturais responsáveis pelo sabor e pela composição nutricional.
- Pimentão verde: colhido ainda imaturo
- Pimentão amarelo: fase intermediária de maturação
- Pimentão vermelho: fruto totalmente maduro
Com o amadurecimento, há redução da clorofila e aumento de carotenoides e antioxidantes, o que explica as cores mais vivas e o sabor mais adocicado.
VEJA MAIS
Pimentão verde: sabor mais intenso e firmeza no preparo
O pimentão verde possui sabor mais marcante, levemente amargo e com notas herbáceas. Por ser colhido antes da maturação completa, apresenta menor teor de açúcar e menos calorias, sendo comum em dietas de controle alimentar.
Principais características:
- Boa quantidade de fibras
- Presença relevante de vitamina C
- Textura firme, ideal para cozimentos longos
É muito utilizado em refogados, recheios, ensopados, carnes e pratos quentes, além de ser geralmente o mais barato entre as opções.
Pimentão amarelo: equilíbrio entre sabor e nutrientes
O pimentão amarelo representa um meio-termo entre intensidade e suavidade. Seu sabor é mais delicado e levemente adocicado, agradando paladares que preferem preparações equilibradas.
Do ponto de vista nutricional, destaca-se por:
- Ser rico em vitamina A
- Conter antioxidantes
- Contribuir para a saúde da pele e da visão
Visualmente atrativo, é bastante usado em saladas, legumes grelhados, pratos assados e receitas leves.
Pimentão vermelho: mais doce e altamente nutritivo
O pimentão vermelho é o mais maduro e, consequentemente, o mais doce. Durante o processo de amadurecimento, ele acumula maiores quantidades de compostos bioativos, o que amplia seus benefícios à saúde.
Entre os principais nutrientes estão:
- Altos níveis de vitamina C
- Presença significativa de betacaroteno
- Licopeno, antioxidante associado à proteção cardiovascular
Sua textura mais macia o torna ideal para molhos, conservas, antepastos, pratos assados e saladas cruas. É uma excelente opção para quem busca sabor adocicado natural, sem adição de açúcar.
Qual pimentão usar em cada receita?
A escolha do pimentão pode variar conforme o preparo:
- Receitas intensas e cozidas: pimentão verde
- Pratos leves e equilibrados: pimentão amarelo
- Molhos, saladas e preparações mais doces: pimentão vermelho
Mais cor no prato, mais saúde no dia a dia
Entender as diferenças entre pimentão verde, amarelo e vermelho ajuda não só a melhorar o resultado das receitas, mas também a fazer escolhas alimentares mais conscientes.
Cada cor oferece sabor, textura e nutrientes específicos, e variar os pimentões no prato é uma forma simples de aumentar a diversidade nutricional, melhorar o visual das refeições e manter uma alimentação equilibrada.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA