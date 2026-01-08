Pimentão verde, amarelo ou vermelho? Entenda as diferenças de sabor, nutrientes e usos

Presente em saladas, refogados, molhos e pratos quentes, o pimentão é um dos vegetais mais populares e versáteis da culinária brasileira. Além de dar cor, aroma e textura às receitas, o ingrediente também chama atenção pelo alto valor nutricional.

Apesar disso, uma dúvida comum entre consumidores permanece: há diferença entre o pimentão verde, amarelo e vermelho ou a mudança é apenas estética? A resposta envolve maturação, sabor, nutrientes e benefícios à saúde.

Por que o pimentão tem cores diferentes?

Todos os pimentões vêm da mesma planta. A diferença de cor está diretamente ligada ao tempo de amadurecimento do fruto, que provoca mudanças químicas naturais responsáveis pelo sabor e pela composição nutricional.

Pimentão verde: colhido ainda imaturo

colhido ainda imaturo Pimentão amarelo: fase intermediária de maturação

fase intermediária de maturação Pimentão vermelho: fruto totalmente maduro

Com o amadurecimento, há redução da clorofila e aumento de carotenoides e antioxidantes, o que explica as cores mais vivas e o sabor mais adocicado.

VEJA MAIS

Pimentão verde: sabor mais intenso e firmeza no preparo

Pimentão verde. (Foto: Freepik)

O pimentão verde possui sabor mais marcante, levemente amargo e com notas herbáceas. Por ser colhido antes da maturação completa, apresenta menor teor de açúcar e menos calorias, sendo comum em dietas de controle alimentar.

Principais características:

Boa quantidade de fibras

Presença relevante de vitamina C

Textura firme, ideal para cozimentos longos

É muito utilizado em refogados, recheios, ensopados, carnes e pratos quentes, além de ser geralmente o mais barato entre as opções.

Pimentão amarelo: equilíbrio entre sabor e nutrientes

Pimentão amarelo. (Foto: Freepik)

O pimentão amarelo representa um meio-termo entre intensidade e suavidade. Seu sabor é mais delicado e levemente adocicado, agradando paladares que preferem preparações equilibradas.

Do ponto de vista nutricional, destaca-se por:

Ser rico em vitamina A

Conter antioxidantes

Contribuir para a saúde da pele e da visão

Visualmente atrativo, é bastante usado em saladas, legumes grelhados, pratos assados e receitas leves.

Pimentão vermelho: mais doce e altamente nutritivo

Pimentão vermelho. (Foto: KamranAydinov / Freepik)

O pimentão vermelho é o mais maduro e, consequentemente, o mais doce. Durante o processo de amadurecimento, ele acumula maiores quantidades de compostos bioativos, o que amplia seus benefícios à saúde.

Entre os principais nutrientes estão:

Altos níveis de vitamina C

Presença significativa de betacaroteno

Licopeno, antioxidante associado à proteção cardiovascular

Sua textura mais macia o torna ideal para molhos, conservas, antepastos, pratos assados e saladas cruas. É uma excelente opção para quem busca sabor adocicado natural, sem adição de açúcar.

Qual pimentão usar em cada receita?

A escolha do pimentão pode variar conforme o preparo:

Receitas intensas e cozidas: pimentão verde

Pratos leves e equilibrados: pimentão amarelo

Molhos, saladas e preparações mais doces: pimentão vermelho

Mais cor no prato, mais saúde no dia a dia

Entender as diferenças entre pimentão verde, amarelo e vermelho ajuda não só a melhorar o resultado das receitas, mas também a fazer escolhas alimentares mais conscientes.

Cada cor oferece sabor, textura e nutrientes específicos, e variar os pimentões no prato é uma forma simples de aumentar a diversidade nutricional, melhorar o visual das refeições e manter uma alimentação equilibrada.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)