Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Nova pirâmide alimentar dos EUA: governo divulga diretriz nutricional reformulada com foco em saúde

A partir de agora, ultraprocessados e carboidratos refinados são parte do grupo de comidas não-recomendadas pela Casa Branca

Lívia Ximenes
fonte

Uma alimentação saudável reduz ocorrência de doenças crônicas (Freepik)

O governo dos Estados Unidos (EUA) divulgou, nessa quarta-feira (7), uma nova pirâmide alimentar com diretrizes nutricionais reformuladas. O país, conhecido pelo alto consumo de ultraprocessados e carboidratos refinados, passou a recomendar a ingestão de verduras, legumes, frutas, proteínas magras, cereais integrais e gorduras saudáveis. A dieta segue as orientações já determinadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

VEJA MAIS

image Nutricionista dos EUA elogia prato tipicamente brasileiro; conheça os benefícios
Marion Nestle, autora e professora da Universidade de Nova York, destaca qualidades da culinária nacional e critica a influência de ultraprocessados na saúde

image Alimentos ultraprocessados estão entre as principais causas de câncer, diz CEO do A.C. Camargo

image Alimentação servida nas escolas municipais de Belém é livre de alimentos ultraprocessados
O Pnae determina que o mínimo de 30% dos recursos da merenda escolar sejam utilizados na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar

“Durante décadas, as Diretrizes Alimentares priorizaram os interesses corporativos em detrimento do bom senso e de recomendações científicas para melhorar a saúde dos americanos. Isso termina hoje”, fala o comunicado da Casa Branca. As diretrizes têm por objetivo pautar os programas federais de alimentação e replicar os padrões em escolas e órgãos militares e de veteranos, segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (Department of Health & Human Services — HHS). O secretário responsável pelo departamento, Robert F. Kennedy Jr., afirma que as recomendações podem ser obedecidas conforme as necessidades, preferências e renda da população.

A motivação principal da nova pirâmide alimentar, segundo o HHS, é melhorar a saúde populacional e reduzir a ocorrência de doenças. “Os Estados Unidos enfrentam as mais altas taxas de obesidade e diabetes tipo 2 no mundo desenvolvido. Um terço dos adolescentes sofre de pré-diabetes, 20% das crianças e adolescentes têm obesidade e 18,5% dos adultos jovens têm doença hepática gordurosa não alcoólica”, declara. De acordo com o departamento, 90% dos gastos com saúde no país é direcionado ao tratamento de pessoas com doenças crônicas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

nova pirâmide alimentar dos eua

diretrizes nutricionais dos eua

alimentação saudável

Estados Unidos

Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda