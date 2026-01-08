Nova pirâmide alimentar dos EUA: governo divulga diretriz nutricional reformulada com foco em saúde

O governo dos Estados Unidos (EUA) divulgou, nessa quarta-feira (7), uma nova pirâmide alimentar com diretrizes nutricionais reformuladas. O país, conhecido pelo alto consumo de ultraprocessados e carboidratos refinados, passou a recomendar a ingestão de verduras, legumes, frutas, proteínas magras, cereais integrais e gorduras saudáveis. A dieta segue as orientações já determinadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Durante décadas, as Diretrizes Alimentares priorizaram os interesses corporativos em detrimento do bom senso e de recomendações científicas para melhorar a saúde dos americanos. Isso termina hoje”, fala o comunicado da Casa Branca. As diretrizes têm por objetivo pautar os programas federais de alimentação e replicar os padrões em escolas e órgãos militares e de veteranos, segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (Department of Health & Human Services — HHS). O secretário responsável pelo departamento, Robert F. Kennedy Jr., afirma que as recomendações podem ser obedecidas conforme as necessidades, preferências e renda da população.

A motivação principal da nova pirâmide alimentar, segundo o HHS, é melhorar a saúde populacional e reduzir a ocorrência de doenças. “Os Estados Unidos enfrentam as mais altas taxas de obesidade e diabetes tipo 2 no mundo desenvolvido. Um terço dos adolescentes sofre de pré-diabetes, 20% das crianças e adolescentes têm obesidade e 18,5% dos adultos jovens têm doença hepática gordurosa não alcoólica”, declara. De acordo com o departamento, 90% dos gastos com saúde no país é direcionado ao tratamento de pessoas com doenças crônicas.