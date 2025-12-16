Manteiga ou margarina: qual faz menos mal à saúde? Entenda as diferença

Manteiga e margarina são produtos frequentemente usados na culinária brasileira, seja no pão ou no preparo de receitas. Apesar da semelhança no uso, eles apresentam importantes diferenças nutricionais, especialmente em relação ao colesterol e à saúde cardiovascular, conforme especialistas que acompanham a alimentação.

Entenda a seguir qual é a melhor escolha para sua dieta.

O que diferencia a manteiga da margarina?

A manteiga é um alimento de origem animal, produzido a partir da nata do leite. Por isso, contém gorduras saturadas e colesterol naturalmente presentes em produtos de origem animal. Essas características ajudam a explicar o sabor marcante e a textura cremosa, muito valorizados em preparações culinárias.

Já a margarina é feita a partir de óleos vegetais, como soja, milho, canola ou palma, misturados à água. Em geral, recebe adição de vitaminas, sal e corantes para se assemelhar à manteiga.

Por ser de origem vegetal, apresenta quantidades muito menores de colesterol, o que costuma atrair quem precisa controlar esse índice.

A diferença nos números chama atenção

De acordo com especialistas citados pelo Yahoo News, 10 gramas de manteiga sem sal contêm cerca de 22 mg de colesterol. A mesma quantidade de margarina tem, em média, 0,5 mg, uma diferença expressiva.

Isso, no entanto, não torna a margarina automaticamente a opção mais saudável. Dependendo da formulação, ela pode conter gorduras hidrogenadas, conhecidas como gorduras trans, que estão associadas a um maior risco de doenças cardiovasculares.

Colesterol é sempre vilão?

Apesar da fama negativa, o colesterol tem funções essenciais no organismo. Ele participa da produção de hormônios, da síntese da vitamina D e da estrutura das células. O problema está no excesso, especialmente em pessoas com histórico familiar de doenças cardíacas, sedentarismo ou alimentação desequilibrada.

Por isso, especialistas reforçam que o ponto central não é eliminar completamente manteiga ou margarina da dieta, mas consumir com moderação e atenção ao contexto geral da alimentação.

O objetivo faz diferença na escolha

Quando o foco é sabor e desempenho culinário, a manteiga costuma levar vantagem, principalmente em massas, pães e receitas doces. Já quem precisa controlar o colesterol pode optar pela margarina feita com óleos vegetais, desde que o rótulo indique ausência de gorduras trans.

Desde 2021, a Anvisa proibiu o uso de gorduras trans industriais no Brasil. Ainda assim, os produtos podem conter até 2% do total de gorduras nessa forma, o que torna a leitura do rótulo essencial.

Qual é a melhor escolha?

Não existe uma resposta única. A decisão entre manteiga e margarina depende do estado de saúde, da quantidade consumida e do restante da dieta. Seja qual for a escolha, o mais importante é o equilíbrio.

Para quem busca alternativas, opções como azeite de oliva, pasta de amendoim e castanhas também podem ser boas substituições, por serem ricas em gorduras consideradas benéficas ao coração.