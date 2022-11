Paxlovid: remédio contra covid-19 é liberado pela Anvisa para venda em farmácias do Brasil

Um remédio para combater a covid-19 será vendido em farmácias pelo Brasil. Nesta segunda-feira (21), o medicamento "Paxlovid" foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para comercialização, no entanto, com uso somente em adultos que tenham receita médica. Entenda.

VEJA MAIS

O "Paxlovid" consiste na junção dos remédios antivirais "nimatrelvir" e "ritonavir". Ao serem combinados, eles atuam bloqueando uma enzima responsável pela replicação do vírus da covid-19 no organismo.

Segundo a Anvisa, além de ser encontrado em farmácias, o Paxlovid também poderá ser usado em hospitais particulares onde haja pacientes em tratamento contra o coronavírus. O uso, em ambos os locais, será com prescrição médica (receita). Durante a comercialização no país, o medicamento estará com a bula e rotulagem em português de Portugal e em espanhol.

A Pfizer deve priorizar o abastecimento do medicamento no SUS.

Como será o uso do ‘Paxlovid’?

Conforme a orientação da Anvisa, o ‘Paxlovid’ será utilizado somente em pacientes adultos. Ele é indicado para o tratamento da covid em pacientes que não necessitam de oxigênio suplementar e que apresentam risco aumentado de progressão para covid grave. Para que o tratamento seja efetivo, os dois comprimidos devem ser tomados juntos por via oral, duas vezes ao dia, durante 5 dias.

Para aprovar o ‘Paxlovid’, a Anvisa levou em consideração a venda do medicamento no mercado privado em outros países, com a aprovação de autoridades internacionais de referência, como Estados Unidos e Canadá.

Além disso, também foi avaliado o cenário epidemiológico atual, com a circulação das novas subvariantes da Ômicron e o aumento de casos da doença no país.

Vale destacar que a vacinação continua sendo a melhor estratégia para evitar a infecção pela doença, assim como hospitalizações e mortes

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)