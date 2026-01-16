Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Pão francês: 5 dicas para comer sem culpa e manter a dieta

Descubra como combinar o pão com proteínas, fibras e preparos saudáveis para desfrutar do alimento sem riscos para o diabetes

Jennifer Feitosa
fonte

É possível evitar picos de glicose ao consumir pão francês com algumas adaptações simples (pvproductions / Freepik)

O pão francês é um alimento popular, mas muitas vezes associado a preocupações com a saúde devido à sua concentração de carboidratos. Ele é frequentemente apontado como um vilão para pessoas com diabetes ou em dietas restritivas. Mas é possível comer um pão careca, como dizem os paraenses, sem pesar na balança.

Por ser uma fonte de energia, o carboidrato pode causar problemas quando consumido em excesso. O nível glicêmico aumenta rapidamente, o que indica a agilidade do açúcar na corrente sanguínea. Isso pode levar a picos de glicose, impulsionando a resistência à insulina e favorecendo o desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Entretanto, não é necessário excluir o pão francês da alimentação. Existem estratégias para auxiliar na redução do impacto glicêmico, permitindo o consumo sem culpa e mantendo a dieta.

VEJA MAIS

image Pão careca engorda? Confira algumas dicas para um café da manhã mais saudável
Esse carboidrato é considerado um vilão por algumas pessoas que desejam emagrecer e fazem dieta regularmente

image Confira 7 frutas que auxiliam no emagrecimento e são essenciais para a dieta
Dicas para quem faz dieta e tem dúvidas sobre quais frutas consumir

image Macarrão engorda? Confira 7 dicas para manter a massa no cardápio sem prejudicar a dieta
Veja como consumir o prato respeitando diferentes tipos de dieta

É possível evitar picos de glicose ao consumir pão francês com algumas adaptações simples. A combinação com outros alimentos e a escolha de tipos específicos podem fazer a diferença.

1. Combine o pão com fontes de proteína, como ovos, queijos magros ou frango desfiado.

A presença de proteína desacelera o esvaziamento do estômago e a quebra da glicose no sangue, promovendo uma absorção mais lenta. Isso resulta em maior saciedade, diminuindo a chance de comer em excesso.

2. Consuma os pães produzidos com farinha integral.

A farinha integral contém mais fibras, o que retarda a absorção do açúcar. As fibras chegam ao intestino grosso praticamente intactas, auxiliando a absorver bactérias benéficas, fortalecendo a defesa do organismo e regulando o trânsito intestinal, além de estender a sensação de saciedade.

Além disso, as fibras apresentam baixo índice glicêmico, mantendo os níveis de açúcar no sangue mais estáveis por mais tempo. Elas fornecem energia de forma contínua, sem estimular o armazenamento excessivo em forma de gordura, o que beneficia quem busca perder peso ou controlar o metabolismo.

3. Alimentos para evitar e favorecer com pão francês

A escolha dos acompanhamentos é fundamental para tornar o consumo do pão francês mais saudável. Opte por opções que complementem a refeição de forma nutritiva.

Evite o consumo de embutidos e ultraprocessados. Favoreça queijos magros, geleias de frutas em pequenas quantidades, e use manteiga ou margarina sem excesso.

4. Maneiras saudáveis de preparar o clássico pão com ovo

Para o famoso pão com ovo, é possível deixar a receita mais atrativa e saudável, incorporando ingredientes e métodos de preparo que agregam valor nutricional.

Dicas para fritar o ovo de forma saudável

A forma de preparo do ovo influencia diretamente o teor de gordura da refeição.

  • Utilize óleo em pequena quantidade, se necessário.
  • Opte por óleos vegetais como soja ou girassol, evitando frituras excessivas.
  • Se usar frigideira antiaderente, basta untar levemente.

Formas mais saudáveis de cozinhar o ovo

O método de cozimento do ovo também faz diferença na saúde da refeição.

  • Prepare cozido, pochê ou mexido sem óleo, mantendo os nutrientes.
  • Faça omelete com legumes, como tomate e cebola, elevando o valor nutricional e o teor de fibras do alimento.

Ingredientes benéficos para o pão com ovo

Adicionar vegetais e sementes pode enriquecer o valor nutricional do seu pão com ovo.

  • Abacate contribui com gorduras boas e fibras.
  • Verduras e legumes, como rúcula, espinafre e tomate, impulsionam o teor de fibras, vitaminas e antioxidantes.
  • Sementes como chia, linhaça e girassol contribuem com ômega 3, minerais e mais saciedade para a receita.
  • Queijos magros contribuem com proteína e cálcio, mas devem ser usados de modo adequado.

5. Redução do sal para a saúde cardiovascular

A redução do sal é essencial para a saúde cardiovascular e pode ser facilmente substituída por outros temperos.

  • Ervas frescas, como salsinha, cebolinha e manjericão, e especiarias como pimenta e açafrão, possibilitam sabor e suculência sem elevar o teor de sódio.
  • Se o uso do sal for indispensável, utilize o mínimo.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pão francês

diabetes

alimentação saudável

saúde

dieta

Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda