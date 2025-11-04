Confira 7 frutas que auxiliam no emagrecimento e são essenciais para a dieta

Embora as frutas sejam rotuladas como saudáveis, quem segue uma dieta rigorosa sabe que é preciso atenção. Nem todas as frutas são adequadas para o processo de perda de peso, devido ao seu teor de açúcares.

A alternativa ideal é ter na cesta aquelas com baixa caloria e ricas em fibras. Não sabe quais são? Confira a lista das 7 frutas recomendadas, com comentários de especialistas como o nutrólogo Fernando Ciqueira e a nutricionista Adriana Stavaro:

O que dizem os especialistas sobre as frutas de baixa caloria

1. Limão: 29 calorias em 100 g

“O limão sozinho não é capaz de emagrecer, mas é um importante coadjuvante na desintoxicação do organismo, por possuir fibras alimentares em sua composição. As fibras ajudam na saciedade, favorecendo o processo digestivo”, revela o especialista Fernando Ciqueira.

2. Melão: 34 calorias em 100 g

O melão, além de conter muita vitamina C, possui uma quantidade considerável de betacaroteno. Este nutriente fortalece a imunidade do corpo humano, auxiliando no combate a infecções e doenças.

3. Morango: 36 calorias em 100 g

O morango também se enquadra perfeitamente para quem está na dieta. “As substâncias encontradas no morango, principalmente as proteínas, fibras e gorduras boas, causam efeito de saciedade ao serem consumidas. Com isso, auxiliam na inibição de outros alimentos”, comenta o especialista.

VEJA MAIS

Propriedades e benefícios das 7 frutas para a dieta

4. Mamão: 43 calorias em 100 g

O mamão é ideal para prevenir a constipação e proporcionar um sistema digestivo saudável, já que, segundo a nutricionista Adriana Stavaro, ele possui muitas fibras e água. “Sendo assim, muitas pessoas consideram o mamão um remédio para constipação e outros sintomas da síndrome do intestino irritável (SII)”, conta Adriana.

5. Maçã: 52 calorias em 100 g

Sendo uma das frutas mais queridas, a maçã é suculenta e contém muitas fibras e água. Essa combinação dá uma forte sensação de saciedade, fazendo você esquecer a fome e evitar comer o que não deve.

6. Pitaya: 51 calorias em 100 g

A pitaya, originária da América Central, apresenta três diferentes tipos: a de casca vermelha e polpa rosada, a de casca amarela e polpa branca, e a de casca rosa e polpa branca. Todos os tipos são excelentes para o emagrecimento.

7. Tangerina: 53 calorias em 100 g

Essa fruta, doce e suculenta, também é uma das frutas de baixa caloria. “É fonte de minerais, fibras, fitoquímicos bioativos, como alcaloides e carotenoides, e excelente fonte de vitamina C, um nutriente que fortalece o sistema imunológico”, explica Stavaro.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)