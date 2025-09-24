Capa Jornal Amazônia
Quais são frutas que não podem ser guardadas juntas? Veja dicas para evitar desperdício

Manter frutas bem armazenadas, além de preservar o sabor e os nutrientes, evita desperdício e prejuízo financeiro

Gabrielle Borges
fonte

Descubra quais frutas jamais podem ser armazenadas juntas. (Freepik)

Você já comprou frutas fresquinhas na feira ou no supermercado e, poucos dias depois, percebeu que algumas estragaram rápidamente? Isso pode ser resultado de um erro comum: guardar frutas incompatíveis no mesmo local. Algumas delas liberam um gás natural chamado etileno, que acelera o amadurecimento e, em excesso, pode provocar o apodrecimento precoce de outras.

Para evitar desperdício e conservar os alimentos por mais tempo, é fundamental saber quais frutas não devem ser armazenadas juntas. Confira abaixo uma lista completa e dicas práticas para conservar melhor seus alimentos em casa.

Frutas que produzem etileno (e devem ser separadas)

As frutas que produzem grandes quantidades de etileno devem ser mantidas longe daquelas mais sensíveis ao gás. Veja as principais:

  • Banana
  • Maçã
  • Pera
  • Mamão
  • Abacate
  • Pêssego
  • Ameixa
  • Caqui
  • Figo

Essas frutas devem ser armazenadas separadamente ou com frutas da mesma categoria, para evitar amadurecimento e deterioração acelerados.

Frutas sensíveis ao etileno (e que estragam mais rápido quando expostas)

Essas frutas não produzem muito etileno, mas são muito sensíveis ao gás e, por isso, devem ficar longe das anteriores:

  • Morangos
  • Uvas
  • Melancia
  • Melão
  • Limão
  • Laranja
  • Cereja
  • Framboesa
  • Goiaba
  • Kiwi

Misturar essas frutas com produtoras de etileno pode fazer com que mofem, murchem ou apodreçam em poucos dias.

Como armazenar corretamente? Veja dicas para evitar desperdício

1. Separe por tipo

Crie o hábito de armazenar frutas em grupos compatíveis. Use cestos, sacolas de papel ou potes com ventilação para separar:

  • Frutas que produzem etileno
  • Frutas sensíveis ao etileno

2. Use a geladeira com estratégia

  • Frutas como morangos, uvas e framboesas devem ir para a geladeira logo após a compra.
  • Já bananas, abacates e mangas devem amadurecer fora da geladeira e, só depois, podem ser refrigeradas para durar mais.
  • Maçãs e peras podem ser guardadas na geladeira, mas longe de morangos ou verduras.

3. Não lave antes de armazenar

Lavar frutas antes de guardar pode aumentar a umidade e favorecer o aparecimento de fungos. Lave somente na hora de consumir.

4. Observe e rode as frutas

Coloque as frutas mais maduras na frente ou em cima da fruteira. Assim, você evita esquecê-las e garante o consumo antes do apodrecimento.

5. Use sacos perfurados ou recipientes ventilados

Evite sacos plásticos fechados. A falta de ventilação acumula umidade e acelera o apodrecimento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

