Vai beber nesse fim de semana? Confira 7 alimentos para consumir que ajudam a evitar a ressaca

Quando o final de semana chega, é normal muitas pessoas consumirem álcool com uma certa frequência, mas o que alguns ainda não sabem é que consumir bebidas alcoólicas com o estômago vazio pode intensificar os seus efeitos colaterais no dia seguinte. Por este motivo, alimentar-se de forma estratégica antes de começar a ingestão de álcool é essencial para evitar enjoos e até desconfortos estomacais.

Para isso, o nutrólogo Durval Ribas (presidente da Abran - Associação Brasileira de Nutrologia), a nutricionista Cristiane Zago Zácari (coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU), a nutricionista do Hospital Sepaco Neusa Unger e a nutricionista Débora Palos, especializada em nutrição clínica funcional, elaboraram uma lista com as principais indicações de frutas, grãos e comidas para serem ingeridos antes das bebidas.

Confira 7 alimentos que evitam a ressaca:

Abacate

O abacate é uma fruta conhecida por possuir alguns compostos que protegem o fígado contra lesões, já que ele é conhecido por ser o principal órgão do corpo prejudicado em razão do álcool em excesso no organismo.

Banana

A banana é uma das frutas mais populares e mais fáceis de encontrar em lugares como na feira, nos mercadinhos e no supermercado. Ela é rica em potássio e possui ainda o poder de diminuir a perda de grandes quantidades de água no organismo, o que geralmente acontece ao consumir bastante bebidas alcoólicas.

Batata doce

Já as batatas-doce são uma rápida fonte de energia e, por isso, são capazes de ajudar a diminuir as chances de hipoglicemia decorrentes do consumo exagerado dos drinks alcoólicos.

Frutas Vermelhas

Amoras, morangos e mirtilos são uma excelente opção de frutas que ajudam a manter o corpo hidratado e a minimizar os efeitos do álcool. A dica é investir em sucos ou em saladas com frutas vermelhas.

Ovos

Os ovos contêm uma substância que auxilia o organismo a reverter a intoxicação causada pelo álcool. Mas atenção! Tente evitar comer ovos fritos e prefira a versão cozida, que é a mais saudável.

Quinoa

Os grãos de quinoa são ricos em magnésio, potássio e antioxidantes, que são responsáveis por proteger o organismo contra os radicais livres que aparecem com o excesso de ingestão de bebidas alcoólicas.

Salmão

O salmão é um dos peixes mais benéficos à saúde por ele ser rico em ômega 3 e em vitaminas do complexo B. Essas características auxiliam na redução da inflamação no cérebro causada pelos drinks alcoólicos ingeridos em grande quantidade.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal)