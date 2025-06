Conheça 3 cereais que podem ajudar na produção de colágeno

Se você está em busca de pele mais firme, elástica e jovem, saiba que a resposta pode estar na geladeira ou armário da sua casa! Entre os queridinhos da beleza funcional, os cereais integrais ganham destaque por sua composição rica em nutrientes que contribuem para a síntese, produção de colágeno no organismo e uma rotina de skincare eficaz.

É importante destacar que esses alimentos ajudam no colágeno da pele, mas que também é necessário o acompanhamento de um dermatologista para melhores resultados.

Por que o colágeno é tão importante?

O colágeno é a proteína responsável pela estrutura da pele, ossos e articulações. A partir dos 25 anos, sua produção natural começa a cair, o que favorece o aparecimento de linhas finas (as famosas rugas) flacidez e perda de elasticidade. Por isso, incluir alimentos que promovam a sua produção é essencial para manter a pele com aparência jovem por mais tempo.

Dessa forma, quando associado a hábitos saudáveis, como boa alimentação, hidratação, skincare e consultas dermatológicas, o colágeno torna-se um grande aliado na busca por uma aparência rejuvenescida e radiante.

Quais os 3 cereais que ajudam na produção de colágeno?

1. Aveia

O cereal mais famoso de todos, a aveia, é rica em silício orgânico, um mineral essencial para a formação de colágeno. Também possui antioxidantes e vitaminas do complexo B, que contribuem para a saúde da pele.

2. Quinoa

Considerada um superalimento, a quinoa é fonte de proteínas completas, incluindo aminoácidos essenciais como a glicina e a prolina, fundamentais para a produção de colágeno. Além disso, ela é rica em ferro, zinco e minerais que reforçam a regeneração celular.

3. Sementes de linhaça

As sementes de linhaça são fontes de ômega-3 vegetal, que tem ação anti-inflamatória e ajuda na hidratação da pele. Elas também contêm lignanos e antioxidantes que combatem o envelhecimento precoce.

Como incluir esses cereais na dieta?

Uma boa ideia é variar os cereais ao longo da semana e combiná-los com frutas ricas em vitamina C, que potencializam a absorção do colágeno. Além disso, inserir no consumo de iogurtes e saladas também ajuda numa boa absorção das propriedades dos cereais.

