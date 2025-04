Dermatologistas fazem alerta sobre os efeitos do Ozempic na pele

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) divulgou nesta quarta-feira, 2, um alerta sobre os efeitos de medicamentos à base de semaglutida, como o Ozempic e Wegovy, na saúde da pele.

Além do controle do diabetes e da perda de peso, esses remédios têm demonstrado proteção contra os chamados eventos adversos cardiovasculares importantes e impactos positivos no cérebro, com reduções no risco de Alzheimer e de adicções.

Por outro lado, eles podem causar náuseas, vômitos, diarreia, constipação e dor abdominal. Também já foram detectados reflexos negativos no pâncreas e nas articulações e, como ressalta agora a SBD, na pele e no cabelo.

"Embora os efeitos adversos mais comuns sejam gastrointestinais, em relação à pele, estudos recentes identificaram efeitos menos comuns, mas relevantes. Entre eles estão queda de cabelo (alopecia), alterações na sensibilidade da pele (como formigamento, dor ou queimação) e reações no local da aplicação subcutânea", diz João Renato Gontijo, coordenador do Departamento de Medicina Interna da SBD, na nota da entidade.

Em casos raros, foram relatados penfigoide bolhoso, doença autoimune que causa bolhas no corpo; vasculite leucocitoclástica, doença inflamatória que danifica a parede dos vasos sanguíneos, levando ao surgimento de manchas vermelhas ou roxas na pele; e inchaço em áreas como lábios e pálpebras (angioedema).

Outro aspecto é o impacto da própria perda de peso. O documento afirma que a rápida redução de gordura corporal, inclusive na face, pode resultar em flacidez, rugas e aparência envelhecida. Ela também pode comprometer os níveis de nutrientes essenciais, como proteínas, vitaminas e ácidos graxos, fundamentais para a manutenção da hidratação, elasticidade e barreira cutânea da pele.

"Muitos pacientes percebem um envelhecimento acelerado, que pode ser de 5 a 10 anos, dependendo da quantidade de peso perdido e de fatores individuais, como genética e exposição a fatores ambientais", afirma Daniel Coimbra, coordenador do Departamento de Cosmiatria da SBD, na nota.

Cuidados

"O maior cuidado deve ser sempre relatar qualquer alteração para o médico que prescreveu o medicamento e garantir uma ingestão alimentar balanceada para suprir as necessidades básicas do nosso corpo", afirma Gontijo.

A SBD informa que não existe contraindicação formal para pacientes com doenças dermatológicas preexistentes, mas é recomendado que aqueles com histórico de doenças autoimunes cutâneas, como lúpus ou penfigoide bolhoso, sejam acompanhados pelo dermatologista porque já foram relatados casos de reativação ou surgimento dessas condições durante o uso da semaglutida.

Em relação aos sinais de envelhecimento, os médicos destacam que cuidados básicos, como hidratação e uso do protetor solar, são essenciais. Eles também afirmam que algumas intervenções com acompanhamento especializado, como o uso de bioestimuladores de colágeno, podem ser eficazes.

"O acompanhamento médico interdisciplinar é o ideal, incluindo o dermatológico, para garantir que a perda de peso não comprometa a aparência e a saúde da pele a longo prazo", conclui Coimbra.