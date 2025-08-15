Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Comer frutas e vegetais ajuda na saúde mental? Veja o que diz a ciência

Pesquisa australiana mostra que quem consome mais vegetais tem menor risco de sofrimento psicológico

Hannah Franco
fonte

Comer mais vegetais pode proteger sua saúde mental, mostra estudo com 45 mil pessoas. (Foto: Freepik)

Uma alimentação rica em frutas e vegetais pode ajudar a reduzir os sintomas de sofrimento psicológico, como ansiedade, depressão e estresse. É o que aponta um estudo publicado em julho na revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health. A pesquisa analisou dados de saúde de mais de 45 mil australianos e revelou que o consumo diário de vegetais está diretamente associado a uma menor incidência de problemas de saúde mental.

Segundo os cientistas, pessoas que ingerem menos de uma porção de vegetais por dia apresentaram 1,6 vez mais risco de relatar sofrimento psicológico, como ansiedade, do que aquelas que comem cinco ou mais porções diariamente.

VEJA MAIS

image Vai beber nesse fim de semana? Confira 7 alimentos para consumir que ajudam a evitar a ressaca
Alimentar-se de forma estratégica antes de começar a ingestão de álcool é essencial para evitar enjoos e até desconfortos estomacais

image Frutas com proteína? Veja 5 opções que ajudam a ganhar massa muscular
Algumas frutas, como maracujá e goiaba, podem fornecer até 5g de proteína por porção e se tornar grandes aliadas na construção muscular e na alimentação saudável; confira

🍅 Cinco porções por dia fazem diferença

O levantamento mostrou que somente 7,7% dos participantes consumiam as cinco porções diárias recomendadas de vegetais — o equivalente a cerca de 750 gramas por dia. Já as frutas eram consumidas em quantidade suficiente por pouco mais da metade dos entrevistados.

Entre os 5,7 mil australianos que relataram altos níveis de sofrimento psicológico, a grande maioria tinha uma dieta pobre em vegetais. Segundo a professora Kerri Gillespie, uma das autoras da pesquisa, o efeito positivo da alimentação equilibrada foi ainda mais claro entre as mulheres:

“Para elas, cada porção extra de vegetais parecia reduzir o risco de sintomas de depressão, ansiedade e estresse”, disse, em nota da Universidade de Queensland.

Nos homens, o benefício foi percebido com três a quatro porções por dia, mas a resposta entre as mulheres foi mais significativa, possivelmente por elas partirem de um nível inicial de sofrimento mais elevado.

🍊 Frutas também são aliadas

A ingestão de frutas também demonstrou um efeito positivo na saúde mental, embora menos expressivo que o dos vegetais. A professora Selena Bartlett, coautora do estudo, alerta que a pesquisa mostra uma correlação, e não necessariamente uma relação de causa e efeito:

“Temos que ter cuidado para não confundir uma associação com uma ligação direta. Mas é uma oportunidade rara de refletirmos sobre como a dieta afeta nossa saúde psicológica”, destacou.

🚭 Outros fatores também interferem na saúde mental

Além da alimentação, o estudo identificou outros fatores associados a maiores índices de sofrimento psicológico. São eles:

  • idade mais avançada
  • sedentarismo
  • uso frequente de álcool
  • e tabagismo
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde mental

Pesquisa científica
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda