Comer frutas e vegetais ajuda na saúde mental? Veja o que diz a ciência

Uma alimentação rica em frutas e vegetais pode ajudar a reduzir os sintomas de sofrimento psicológico, como ansiedade, depressão e estresse. É o que aponta um estudo publicado em julho na revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health. A pesquisa analisou dados de saúde de mais de 45 mil australianos e revelou que o consumo diário de vegetais está diretamente associado a uma menor incidência de problemas de saúde mental.

Segundo os cientistas, pessoas que ingerem menos de uma porção de vegetais por dia apresentaram 1,6 vez mais risco de relatar sofrimento psicológico, como ansiedade, do que aquelas que comem cinco ou mais porções diariamente.

VEJA MAIS

🍅 Cinco porções por dia fazem diferença

O levantamento mostrou que somente 7,7% dos participantes consumiam as cinco porções diárias recomendadas de vegetais — o equivalente a cerca de 750 gramas por dia. Já as frutas eram consumidas em quantidade suficiente por pouco mais da metade dos entrevistados.

Entre os 5,7 mil australianos que relataram altos níveis de sofrimento psicológico, a grande maioria tinha uma dieta pobre em vegetais. Segundo a professora Kerri Gillespie, uma das autoras da pesquisa, o efeito positivo da alimentação equilibrada foi ainda mais claro entre as mulheres:

“Para elas, cada porção extra de vegetais parecia reduzir o risco de sintomas de depressão, ansiedade e estresse”, disse, em nota da Universidade de Queensland.

Nos homens, o benefício foi percebido com três a quatro porções por dia, mas a resposta entre as mulheres foi mais significativa, possivelmente por elas partirem de um nível inicial de sofrimento mais elevado.

🍊 Frutas também são aliadas

A ingestão de frutas também demonstrou um efeito positivo na saúde mental, embora menos expressivo que o dos vegetais. A professora Selena Bartlett, coautora do estudo, alerta que a pesquisa mostra uma correlação, e não necessariamente uma relação de causa e efeito:

“Temos que ter cuidado para não confundir uma associação com uma ligação direta. Mas é uma oportunidade rara de refletirmos sobre como a dieta afeta nossa saúde psicológica”, destacou.

🚭 Outros fatores também interferem na saúde mental

Além da alimentação, o estudo identificou outros fatores associados a maiores índices de sofrimento psicológico. São eles:

idade mais avançada

sedentarismo

uso frequente de álcool

e tabagismo