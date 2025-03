O que é e para que serve o esperma de salmão? Entenda o uso nos cosméticos das famosas

O uso do esperma de salmão, também conhecido como Polideoxirribonucleotídeo (PDRN), faz parte de uma técnica de regeneração das células que vem sendo muito utilizada por famosas, como Virginia Fonseca, Kim Kardashian e Jennifer Aniston. Recentemente, a ex-BBB paraense Alane Dias também informou pelas mídias sociais que está utilizando o mesmo tratamento para tratar alguns ferimentos causados pela sua fantasia durante o desfile da escola de samba Grande Rio, que ocorreu na madrugada da última quarta-feira (5), na Marquês de Sapucaí.

Na Coreia do Sul, alguns cosméticos que contém o esperma de salmão já são considerados tendência entre os coreanos e, no Brasil e nos Estados Unidos, o procedimento vem ganhando cada vez mais espaço nas clínicas de estética. Por ainda haver poucos estudos sobre essa técnica no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou o procedimento apenas em cremes para uso superficial na pele, sem uso injetável.

Como funciona?

Primeiramente, o DNA do salmão é extraído e lavado em laboratório e, depois da purificação completa, a substância começa a ser aplicada por meio de micro injeções subcutâneas. Após esse processo, a substância inserida nos cosméticos estará pronta para ser utilizada em diversas partes do corpo, incluindo face, colo, pescoço e mãos.

Quais os benefícios?

O tratamento procurado pelas famosas promete renovar a pele de dentro para fora em algumas sessões, proporcionando a recuperação celular e a produção de colágeno. Além das propriedades regenerativas, o PDRN também possui características que promovem a cicatrização e a aceleração do crescimento capilar.

Desse modo, os resultados da utilização do esperma de salmão não produzem um efeito visível imediato, mas são considerados extremamente naturais porque realizam o estímulo da elastina e do ácido hialurônico que têm o poder de atenuar as rugas e linhas de expressão, proporcionando assim, uma aparência mais jovial.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)