O que é Doença de Crohn? Entenda a condição do jornalista Evaristo Costa

Diagnosticado com doença de Crohn em 2021, o jornalista Evaristo Costa tem usado sua voz para dar visibilidade a essa condição. Aos 48 anos, ele recentemente chamou a atenção para o cordão de girassol, um acessório que ajuda pessoas com deficiências ocultas, como a dele.

Mas, afinal, o que é a doença de Crohn e por que ela afeta a vida de tantas pessoas?

O que é Doença de Crohn?

A doença de Crohn é uma inflamação crônica do trato gastrointestinal que pode afetar qualquer parte do tubo digestivo, da boca ao ânus. Segundo Henrique Perobelli, médico cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista, ela é uma doença autoimune.

"Não existe uma causa específica, nem uma infecção bacteriana, é uma doença imunogênica e imuno mediada. É como se fosse um processo de autoinflamação", explica o médico.

Essa inflamação causa uma série de problemas no organismo, sendo mais comum em pessoas entre 20 e 40 anos. A gravidade dos sintomas varia muito de paciente para paciente, o que torna a doença heterogênea.

Sintomas e Complicações

Os sintomas mais comuns incluem:

Dor abdominal;

Diarreia crônica (com mais de quatro semanas de duração);

Muco ou sangue nas fezes;

Perda de peso.

Além dos sintomas intestinais, a doença pode ter manifestações em outras partes do corpo, como nas articulações, pele e olhos.

Em casos mais graves, a inflamação pode levar a complicações sérias, como:

Estenoses: estreitamentos no intestino que dificultam a passagem dos alimentos;

estreitamentos no intestino que dificultam a passagem dos alimentos; Fístulas: conexões anormais entre duas partes do corpo, geralmente na região próxima ao ânus;

conexões anormais entre duas partes do corpo, geralmente na região próxima ao ânus; Sangramento intestinal.

Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico da doença de Crohn é feito a partir da análise dos sintomas relatados e de uma série de exames laboratoriais e de imagem, como colonoscopia, ressonância magnética e exames de sangue.

Embora não tenha cura, a doença pode ser controlada com tratamento. Perobelli ressalta a importância da alimentação. "A dieta, principalmente de origem orgânica e saudável, é a principal recomendação para os pacientes que têm doença de Crohn. Alimentos processados, ultraprocessados, alimentações inorgânicas, fast-food, carnes e proteínas de origem animal não são recomendadas", orienta.

Além da dieta, outras medidas importantes para o controle dos sintomas são:

Praticar atividades físicas ;

; Identificar e evitar alimentos que causam desconforto;

Evitar situações de estresse e abalos emocionais;

e abalos emocionais; Seguir as orientações de profissionais de saúde especializados.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)