Mudanças climáticas e desmatamento podem levar a aumento de mortes por 5 vírus; saiba quais

Um estudo publicado na revista BMJ Global Health, na quinta-feira (2), alerta para um possível aumento de mortes por cinco vírus transmitidos por animais. Segundo a pesquisa, as doenças provocadas por esses vírus podem multiplicar seu número de vítimas em 12 vezes até 2050.

Os cinco vírus são o Ebola, Marburg, Machupo, Nipah e o Sars. Eles já têm taxa de mortalidade alta, e o aumento é causado por dois fatores: mudanças climáticas e desmatamento. Todas essas são causadas por vírus transmitidos de animais para humanos. O Ebola, o Marburg e o Nipah são transmitidos por morcegos, enquanto o Machupo é transmitido por ratos silvestres.

VEJA MAIS

As mudanças climáticas estão levando a um aumento das temperaturas e da umidade, criando condições mais favoráveis para a proliferação de vírus. O desmatamento, por sua vez, está levando ao contato mais frequente entre animais selvagens e humanos, aumentando o risco de transmissão.

O Global Virome, iniciativa internacional que monitora doenças em animais que representam risco à saúde humana, vê alta prioridade nessas cinco doenças virais. As doenças zoonóticas são um sério problema de saúde pública. Elas podem causar grandes epidemias, com consequências para a saúde e a economia.

As doenças em humanos provocadas pelos 5 vírus sempre estiveram com menos de 500 vítimas ao ano até 1990. Em 2010, a mortalidade delas superou esta barreira e, nos últimos 10 anos, o número de casos letais mais que dobrou, ultrapassando os mil mortos ao ano. Ao todo, os surtos das doenças causaram 17.232 mortes de 1963 a 2019, sendo 15.771 causadas por filovírus (Ebola e Marburg) e ocorrendo principalmente na África.

A tendência é de que o aumento delas fique em 5% ao ano chegando em cerca de 12 mil mortos ao ano em 2050.

Impacto no Brasil

O Brasil é um país com grande biodiversidade, aumentando o risco de transmissão de doenças zoonóticas. O país já foi palco de surtos de Ebola, Marburg, Machupo e Nipah. O desmatamento é um problema grave no país, e é um dos principais fatores que contribuem para o aumento do risco de transmissão de doenças zoonóticas.

Os pesquisadores afirmam que “são necessárias medidas urgentes para enfrentar um risco grande e crescente para a saúde global”.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)