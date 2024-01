Minoxidil: para que serve, como usar e quais os benefícios e riscos

Minoxidil é um medicamento de uso tópico e atua no tratamento de alopecia androgenética, conhecida como calvície. Este fármaco possui propriedades vasodilatadoras, melhorando o fluxo sanguíneo da região aplicada, o que resulta em maior comprimento e espessura dos fios. Esta medicação deve ser utilizada apenas com indicação do médico dermatologista.

Para que serve o Minoxidil? (Benefícios)

O Minoxidil serve para crescimento de pelos, como cabelo, barba e sobrancelhas, em casos de alopecia areata, alopecia androgenética (calvície), queda de cabelo por estresse, tricotilomania, eflúvio telógeno e falhas naturais.

Como utilizar Minoxidil?

O medicamento pode ser encontrado nas versões tópica e oral. De forma tópica, o Minoxidil deve ser aplicado da maneira correta a depender da região. Como medicação oral, a dosagem (entre 0,5 mg e 5 mg) e duração do tratamento varia conforme o caso.

Minoxidil tópico para cabelo: o uso deve ser realizado na pele do couro cabeludo seco, com leve massagem no local aplicado para melhor absorção. A quantidade de medicamento é de segundo o caso do paciente e a indicação do dermatologista. Não é preciso lavar o cabelo para aplicar e, se o fizer, o shampoo deve ser sem silicone. É necessário esperar quatro horas após a aplicação para lavar o cabelo.

o uso deve ser realizado na pele do couro cabeludo seco, com leve massagem no local aplicado para melhor absorção. A quantidade de medicamento é de segundo o caso do paciente e a indicação do dermatologista. Não é preciso lavar o cabelo para aplicar e, se o fizer, o shampoo deve ser sem silicone. É necessário esperar quatro horas após a aplicação para lavar o cabelo. Minoxidil tópico para barba: a aplicação do medicamento nesta região é semelhante ao uso no cabelo. É recomendado utilizar produtos hidratantes, devido ao ressecamento causado na pele pelo álcool da composição.

a aplicação do medicamento nesta região é semelhante ao uso no cabelo. É recomendado utilizar produtos hidratantes, devido ao ressecamento causado na pele pelo álcool da composição. Minoxidil tópico para sobrancelha: com um cotonete, a medicação deve ser aplicada na área desejada. Da mesma forma que na região da barba, é recomendado o uso de hidratantes.

Deve-se lavar as mãos após manipular Minoxidil.

O que tem no Minoxidil?

Cada miligrama da solução de uso tópico possui 50 mg de Minoxidil e 1 ml de Veículo q.s.p.

Veículo: propilenoglicol, álcool etílico e água.

Teor alcoólico: 21,12%.

Quais os riscos do Minoxidil?

Thaís Gonçalves, médica dermatologista, aponta irritação na área aplicada, queda de cabelo entre 2 a 6 semanas e crescimento exagerado de pelos em todo o corpo como alguns riscos.

Além disso, a dermatologista afirma que não se deve fazer uso da medicação em casos de:

Pele ou couro cabeludo inflamados, vermelhos, irritados ou doloridos;

Áreas com dermatite ou queimaduras solares;

Gravidez;

Doenças cardíacas, exceto com autorização do cardiologista.

Para crianças e lactantes, a utilização do medicamento deve ser com prescrição médica.

Qual o efeito colateral do Minoxidil?

Entre os efeitos colaterais do Minoxidil, a médica dermatologista Thaís Gonçalves esclarece que as reações para cada versão do medicamento (tópica e oral) são diferentes.

Minoxidil tópico:

Irritação local;

Vermelhidão;

Coceira;

Pele seca e descamação do couro cabeludo;

Aumento da perda capilar entre 2 a 6 semanas após o início do tratamento.

Minoxidil oral:

Taquicardia;

Queda de pressão;

Inchaço nas pernas ou no rosto;

Pericardite;

Crescimento exagero de pelos por todo o corpo.

Em caso de irritação ou qualquer outro problema, o médico deve ser consultado e o uso do remédio, interrompido.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)