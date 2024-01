Remédio de graça: veja os 22 novos medicamentos gratuitos disponibilizados pelo Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta-feira, 10, uma lista com 22 novos medicamentos disponibilizados gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Novos fármacos para diabetes, tuberculose, HIV, esclerose múltipla, fibrose cística, hemofilia, mieloma e a vacina contra a dengue são alguns dos inclusos no SUS. No total, são nove remédios para doenças raras, cinco para doenças infecciosas, dois para tratamentos oncológicos, um para doença crônica e quatro para demais doenças.

Aproximadamente 8 mil pacientes podem ser beneficiados pelos dois medicamentos para câncer nos anos seguintes. Além disso, o Ministério da Saúde afirma que está preparado para incluir novos tratamentos para pacientes de neuroblastoma - tumor no sistema nervoso simpático, responsável pelo controle de funções corporais de maneira inconsciente - e que já houve reunião com o laboratório fabricante, com demonstração de possibilidade de análise. Apesar do encontro, não houve solicitação de empresas de novas medicações.

Confira a lista de 22 novos medicamentos disponibilizados gratuitamente pelo Ministério da Saúde

Beta-agalsidase - tratamento da doença de Fabry clássica Vacina tetravalente TAK-003 - prevenção de infecção do vírus da dengue e complicações (Qdenga) Inibidor de C1 esterase - tratamento de crises de angioedema hereditário tipos I e II (uso restrito hospitalar) Acetato de icatibanto - tratamento de crises de angioedema hereditários tipos I e II (uso restrito hospitalar) Carfilzomibe - tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recidivado ou refratário com terapia prévia Cladribina oral - tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa (segue Protocolo do Ministério da Saúde) Emicizumabe - tratamento profilático de pacientes com hemofilia A, moderada ou grave, e anticorpos inibidores do Fator VIII (sem restrição de faixa etária, de acordo com Protocolo do Ministério da Saúde) Implante biodegradável de dexametasona - tratamento do edema macular diabético (para maiores de 18 anos, segundo Protocolo Clínico do Ministério da Saúde) Pretomanida - tratamento da tuberculose resistente a medicamentos Trikafta - tratamento de pacientes com fibrose cística com 6 anos ou mais com ao menos uma mutação f508del no gene regulador de condução transmembrana de fibrose cística Rituximabe - terapia de indução de remissão dos pacientes com diagnóstico recente em idade fértil e para os casos de recidiva de vasculites associadas aos anticorpos anti-citoplasma de neutrófilos (VAA), classificados como granulomatose com poliangeite (GPA) ou poliangeite microscópica (MPA), ativa e grave Rituximabe associado à quimioterapia com fludarabina e ciclofosfamida - tratamento de primeira linha da leucemia linfocítica crônica Suspensão oral de hidróxido de alumínio na concentração de 60 mg/mL Raltegravir 100 mg granulado - profilaxia da transmissão vertical do HIV em crianças com alto risco de exposição ao vírus Dolutegravir 5 mg - tratamento complementar ou substitutivo em crianças de 2 meses a 6 anos com HIV Darunavir 800 mg - o tratamento de pessoas vivendo com HIV em falha virológica ao esquema de primeira linha e sem mutações que conferem resistência ao darunavir (V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54L, I54M, T74P, L76V, I84V ou L89V) Tafenoquina e teste quantitativo da atividade da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) - tratamento de pacientes com malária por Plasmodium vivax Alfagalsidase - tratamento da doença de Fabry clássica em pacientes a partir dos 7 anos Carboximaltose férrica - o tratamento de pacientes adultos com anemia por deficiência de ferro e intolerância ou contraindicação aos sais orais de ferro Ferripolimaltose - tratamento de pacientes com anemia por deficiência de ferro e intolerância ao sulfato ferroso Mesalazina sachê (2 g) - tratamento de retocolite ulcerativa leve a moderada em adultos Dapagliflozina - pacientes com diabete melito tipo 2 (DM2) com necessidade de segunda intensificação de tratamento e alto risco para desenvolver doença cardiovascular (DCV) ou com DCV já estabelecida e idade entre 40-64 anos

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de Oliberal.com Mirelly Pires)