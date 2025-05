Médico retira mais de 30 pedras da bexiga de homem que tomava refrigerante todos os dias

Um vídeo publicado nas mídias sociais mostra o médico urologista Thales Franco de Andrade retirando 35 pedras da bexiga de um único paciente de 60 anos durante uma cirurgia. O procedimento foi realizado no mês de abril, no Hospital Municipal de Capinópolis, localizado no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais.

“O consumo excessivo de refrigerantes, ricos em ácido fosfórico e açúcares, favorece a formação de cálculos de oxalato e fosfato de cálcio nos rins e bexiga. Além da baixa ingestão de água, a acidificação urinária, o aumento da excreção de cálcio e a elevação dos níveis de oxalato são fatores que potencializam o risco de nefrolitíase”, alertou o urologista na legenda do vídeo.

O vídeo já soma mais de 8 milhões de visualizações no Instagram e, nele, o urologista aparece segurando um recipiente com dezenas de cálculos. Ao lado do paciente, o médico pergunta quantos litros de refrigerante ele consome por dia, em que recebe como resposta: “De 2 a 3 litros”.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Bebeu muito e quer se recuperar? Saiba se refrigerante ajuda a curar ressaca]]

O que são cálculos urinários?

Os cálculos urinários ou “pedras” são uma das condições mais conhecidas no Brasil, em que massas duras se formam no trato urinário e podem provocar fortes dores relacionadas ao fluxo urinário. A formação das pedras ocorre quando existe um desequilíbrio entre a quantidade de água e sais presentes na urina, que sem hidratação se concentram, favorecendo assim, a cristalização delas.

Sintomas de cálculos renais

Segundo informações do Portal Dráuzio Varella, existem alguns sintomas que ajudam a identificar a doença. Confira quais são eles:

Febre;

Vômitos;

Presença de sangue na urina;

Suspensão ou diminuição do fluxo urinário;

Necessidade mais frequente de urinar;

Infecções urinárias.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)