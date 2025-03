É possível emagrecer tomando refrigerante zero? Veja os riscos e alternativas

Na hora de seguir uma dieta com foco no emagrecimento, muitas pessoas ficam em dúvida se podem seguir tomando refrigerante "zero" açúcar.

Apesar do refrigerante zero auxiliar no processo de déficit calórico, ele costuma conter substâncias que podem prejudicar a saúde a longo prazo, como adoçantes artificiais que aumentam os níveis de glicemia e insulina e dificultam o emagrecimento.

Além disso, o refrigerante é uma bebida ultraprocessada e pró-inflamatória. Isso quer dizer que ele favorece a inflamação do corpo, atrapalhando o processo saudável de perda de peso.

É possível emagrecer tomando refrigerante zero?

Sim, desde que o consumo esteja em um contexto de déficit calórico – ou seja, ingerindo menos calorias do que se gasta. Os refrigerantes zero não contêm açúcar e possuem poucas ou nenhuma caloria, o que pode evitar o acúmulo excessivo de energia.

No entanto, seu consumo deve ser moderado, pois algumas pesquisas sugerem que adoçantes artificiais podem influenciar o apetite e a percepção de sabor doce, levando a um maior consumo de alimentos calóricos. Além disso, a perda de peso sustentável envolve hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática regular de exercícios.

Suco natural é a melhor opção

O suco é a opção mais saudável para a rotina, por ser feito apenas com a polpa da fruta e não ter adição de adoçantes artificiais na composição. Feito somente com a polpa do alimento e sem adição de açúcar, o suco traz diversos benefícios para quem deseja perder peso. As frutas são ricas em nutrientes, antioxidantes e compostos bioativos, substâncias que aceleram o metabolismo e auxiliam no bom funcionamento do corpo.

Ao ser consumido com cautela e sem excessos, o suco pode ser uma ótima opção para quem quer emagrecer de forma saudável e evitar o efeito rebote. A dica é não coar a bebida, tentando manter ao máximo as fibras da fruta na hora do preparo. Elas são as responsáveis por aumentar a saciedade e reduzir os níveis de insulina, fatores que influenciam diretamente no emagrecimento.

No geral, alimentos e bebidas naturais devem ser a prioridade, independentemente se o objetivo é o ganho ou perda de massa. Os industrializados são uma opção, mas devem ser consumidos de forma controlada.

